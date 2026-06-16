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Mardi, 16 juin 2026

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Temps de lecture : 54s

Départ à la direction générale

François Delisle n’est plus directeur général de la Ville de Saint-Félicien

Le 16 juin 2026 — Modifié à 06 h 49 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

La Ville de Saint-Félicien a confirmé avoir mis fin, vendredi dernier, au contrat d’emploi avec son directeur général, François Delisle. Nommé à ce poste en octobre dernier, il était en fonction depuis huit mois. La municipalité n'a pas divulgué les raisons ayant mené à cette décision. On a toutefois confirmé que cette fin d’emploi a été convenu mutuellement.

Le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin a commenté brièvement : « Effectivement, nous confirmons que le directeur général a quitté la Ville. Il s’agit d’une fin d’emploi convenue d’un commun accord entre les parties. Toutefois, en raison de la nature confidentielle du dossier, nous n’émettrons aucun autre commentaire. »

Les employés de la Ville de Saint-Félicien ont reçu un avis les informant de ce départ à la direction générale.

Parcours scolaire

Avant cette nomination comme DG, François Delisle dirigeait le Centre de formation professionnelle (CFP) du Pays-des-Bleuets. Son champ d’action couvrait les établissements de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Roberval. Résident de Saint-Prime, il avait cumulé une longue expérience dans le secteur de l’éducation.

Pendant 28 ans, dont 18 passées en Beauce, notamment à Sainte-Marie et Saint-Georges, il a exercé diverses fonctions dans le réseau scolaire. D’abord enseignant au secondaire, il a ensuite occupé des postes d’adjoint à la direction avant de prendre la direction du CFP rattaché au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

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