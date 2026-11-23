Les partisans des Saguenéens de Chicoutimi pourront replonger dans l'un des moments marquants de l'histoire récente de l'équipe. Une nouvelle série documentaire intitulée La coupe ou rien, réalisée par Stéphane Paquin de SP4 Images, revient sur le parcours des Sags vers la conquête de la Coupe du président au printemps 2026.

Cette série a été dévoilée en primeur au Cinéma Odyssée jeudi soir auprès des membres des médias, les familles de pension, le personnel de l’équipe, les joueurs actuels et des anciens joueurs qui ont remporté le prestigieux trophée lors du printemps dernier.

Diffusée sur Crave, la série propose un regard privilégié sur le parcours éliminatoire de la formation chicoutimienne. Pendant deux mois, le réalisateur a suivi l'équipe de près, ayant notamment accès aux coulisses et à la réalité des joueurs durant les différentes rondes éliminatoires. Une proximité qui permet de raconter cette conquête autrement, notamment grâce à des entrevues réalisées avec les joueurs entre chaque ronde.

Pour l'entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, ce projet représente également une belle occasion de replonger dans ces moments forts, mais surtout de retrouver plusieurs joueurs qui ont contribué à cette conquête. Il estime que le travail du réalisateur permet de donner une dimension supplémentaire à cette expérience.

Yanick Jean a par ailleurs dévoilé que lui et le directeur des opérations hockey de l’équipe, Rénald Nepton sont allés chercher quatre anciens joueurs des Sags qui évoluent dorénavant avec les Eagles du Cap-Breton après leur match à Victoriaville mercredi dernier afin qu’ils puissent assister à la primeur du documentaire environ 24 heures plus tard.

Notez que cette série sera disponible sur Crave au grand public le 26 novembre prochain.



