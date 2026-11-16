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Valérie Maltais décroche deux médailles de bronze à Pékin

Le 16 novembre 2026 - Modifié à 12 h 13 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La patineuse de vitesse sur longue piste originaire de La Baie, Valérie Maltais, a signé un retour remarqué sur le circuit de la Coupe du monde en montant à deux reprises sur le podium dimanche, lors de la première étape de la saison disputée à Pékin, en Chine.

Après avoir finit au 7e rang à l’épreuve du 3000 mètres vendredi et raté de peu le podium au 1500 mètres avec une quatrième position samedi, l’athlète québécoise a conclu son week-end avec deux médailles de bronze. 

Maltais a d’abord contribué à la troisième place du Canada à l’épreuve de poursuite par équipe féminine. Accompagnée de ses nouvelles coéquipières Rose-Anne Grenier et Laura Hall, elle a aidé le trio canadien à terminer derrière les Pays-Bas, médaillés d’or, et la Chine, médaillée d’argent. Cette performance a également permis à Grenier et Hall de mettre la main sur leur toute première médaille en Coupe du monde.

Plus tard dans la journée, la représentante de La Baie a ajouté une deuxième médaille de bronze à sa récolte en prenant le troisième rang au départ groupé par élimination. La Néerlandaise Marijke Groenewoud a remporté l’épreuve, tandis que sa compatriote Merel Conijn a obtenu la médaille d’argent. 

Les patineurs canadiens de longue piste reprendront l’action dès le week-end prochain au Japon, où sera présentée la deuxième étape de la Coupe du monde.

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