Sports

 Temps de lecture : 1 min 21 s

Dossier qui traine de la patte

La visibilité des spectateurs toujours compromise au stade de soccer de Jonquière

Le 13 novembre 2026 - Modifié à 14 h 22 min
Par Janick Émond - Journaliste

Le dossier de la correction de la bordure des estrades au stade de soccer de Jonquière continue de piétiner. Malgré les démarches entreprises depuis maintenant deux ans, aucune décision n’a encore été prise pour régler le problème qui nuit à la visibilité des spectateurs. Une situation qui suscite régulièrement des plaintes auprès du président de la commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault. 

La configuration actuelle des estrades fait en sorte que la rampe située devant les spectateurs obstrue une partie importante de la vue sur le terrain. Près du quart de la surface de jeu serait ainsi caché, au point où l’un des deux buts se retrouve complètement dans l’angle mort des personnes assises dans les gradins. 

Selon Michel Thiffault, le problème est régulièrement soulevé par les utilisateurs du stade, qui lui font part de leur mécontentement lorsqu’il se rend sur place. 

« Chaque fois que je vais au stade de soccer, je reçois des plaintes des usagers. Ils me disent que ça ne peut pas rester comme ça, que ça n’a pas de bon sens », rapporte-t-il. 

Le président de la commission des sports affirme multiplier les interventions depuis l’ouverture du dossier, il y a environ deux ans, afin de faire avancer le projet. Il dit notamment avoir interpellé l’ancien directeur général de la Ville lors d’un conseil municipal à Jonquière. 

« Je continue depuis le début à peser sur le crayon, mais ça n’avance toujours pas », déplore-t-il. 

Aucune échéance pour le moment 

Du côté de l’administration municipale, Michel Thiffault indique qu’on ne peut toujours pas lui confirmer à quel moment les correctifs seront apportés. La Ville n’aurait pas encore arrêté son choix quant à la solution à privilégier pour remédier à la situation. 

Parmi les possibilités envisagées figure notamment le remplacement de la bordure actuelle par un filet. Cette option permettrait de conserver une protection pour les spectateurs tout en leur offrant une meilleure visibilité sur l'ensemble du terrain. 

Toutefois, aucune décision définitive n’a encore été prise. 

 

 

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