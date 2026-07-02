Un avis d’ébullition touche plusieurs résidents à Chicoutimi

Un avis d’ébullition de l’eau est en vigueur depuis mardi à 18 h 30 dans le secteur Gravitaire Sud de l’arrondissement de Chicoutimi. L’avis d’ébullition qui était en cours pour le réseau Gravitaire Nord est levé.

Les citoyens concernés doivent faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de la consommer. Cette précaution est également nécessaire pour la préparation des aliments et des boissons, le brossage des dents ainsi que pour l’eau destinée aux animaux domestiques.

Les autorités municipales soulignent toutefois que l’eau peut continuer d’être utilisée sans danger pour certaines activités domestiques, notamment le lavage de la vaisselle au lave-vaisselle ainsi que pour le bain et la douche.

La Ville précise que l’avis demeurera en vigueur jusqu’à la réception des résultats des tests de conformité de l’eau. D’ici là, les restrictions doivent être respectées afin d’éviter tout risque pour la santé.

Selon les informations transmises par la Ville de Saguenay, un retour à la normale est anticipé d’ici le 10 juillet, sous réserve que les analyses confirment la conformité de l’eau potable. Les citoyens sont invités à suivre les communications municipales pour connaître l’évolution de la situation et la levée éventuelle de l’avis d’ébullition.