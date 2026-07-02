SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 02 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 48s

Un avis d’ébullition touche plusieurs résidents à Chicoutimi

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 09 h 54 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un avis d’ébullition de l’eau est en vigueur depuis mardi à 18 h 30 dans le secteur Gravitaire Sud de l’arrondissement de Chicoutimi. L’avis d’ébullition qui était en cours pour le réseau Gravitaire Nord est levé.

Les citoyens concernés doivent faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de la consommer. Cette précaution est également nécessaire pour la préparation des aliments et des boissons, le brossage des dents ainsi que pour l’eau destinée aux animaux domestiques.

Les autorités municipales soulignent toutefois que l’eau peut continuer d’être utilisée sans danger pour certaines activités domestiques, notamment le lavage de la vaisselle au lave-vaisselle ainsi que pour le bain et la douche.

La Ville précise que l’avis demeurera en vigueur jusqu’à la réception des résultats des tests de conformité de l’eau. D’ici là, les restrictions doivent être respectées afin d’éviter tout risque pour la santé.

Selon les informations transmises par la Ville de Saguenay, un retour à la normale est anticipé d’ici le 10 juillet, sous réserve que les analyses confirment la conformité de l’eau potable. Les citoyens sont invités à suivre les communications municipales pour connaître l’évolution de la situation et la levée éventuelle de l’avis d’ébullition.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La conjointe d'All Boivin demeure introuvable
Publié le 30 juin 2026

La conjointe d'All Boivin demeure introuvable

La conjointe d'All Boivin, Yaulise Lemieux-Bellavance, est toujours recherchée par les autorités. Un mandat d'arrestation est toujours en vigueur contre la femme, âgée d'une vingtaine d'années. Selon des informations obtenues par Radio-Canada auprès de la Sûreté du Québec (SQ), elle se trouvait vraisemblablement à proximité au moment de ...

LIRE LA SUITE

Le Saguenéen All Boivin arrêté en Espagne
Publié le 26 juin 2026

Le Saguenéen All Boivin arrêté en Espagne

All Boivin de Saguenay, l’un des criminels les plus recherchés au Canada, a été arrêté ce vendredi en Espagne, selon des informations préliminaires obtenues par la Sûreté du Québec. Recherché depuis le 15 février 2023, l’homme originaire de la région aurait été localisé à Marbella, une ville prisée de la Costa del Sol, où les autorités ...

LIRE LA SUITE

Une fillette de 5 ans seule sur le pont Nelson, à Jonquière
Publié le 26 juin 2026

Une fillette de 5 ans seule sur le pont Nelson, à Jonquière

Une fillette de 5 ans a été retrouvée en fin de journée jeudi, marchant seule sur le pont Nelson, que traverse la route 170 à Jonquière. Une passante, voyant la petite fille marcher seule sur le pont vers 17h51, est allée ensuite à sa rencontre, pour ensuite appeler au quartier général du Service de police de Saguenay (SPS). La porte-parole ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES