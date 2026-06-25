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Jeudi, 25 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 58s

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des convois de pièces surdimensionnées sur les routes jusqu’à l’automne

Le 25 juin 2026 — Modifié à 11 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) prévient la population que des transports de pièces surdimensionnées circuleront régulièrement sur le réseau routier du Saguenay–LacSaintJean entre la fin juin et la fin octobre 2026. Ces opérations pourraient entraîner des fermetures temporaires de voies, de bretelles ou de routes, tant de jour que de nuit.

Ces déplacements visent à acheminer les composantes nécessaires à la construction de nouvelles éoliennes dans le secteur de SaintTitedesCaps et dans la région de Charlevoix. Les travaux s’inscrivent dans le cadre du projet éolien Des Neiges – Secteur sud, réalisé conjointement par Boralex inc., Énergir Développement inc. et HydroQuébec. Pour permettre ces transports exceptionnels, le Ministère a délivré des permis spéciaux aux transporteurs.

En raison de la taille imposante des équipements transportés, ceux-ci devront éviter les périodes d'achalandage et respecter certaines exigences, notamment en ce qui concerne la vitesse, qui sera considérablement réduite. Malgré ces mesures, des perturbations de la circulation sont à prévoir. Des ralentissements et des épisodes de congestion pourraient survenir à différents moments sur le réseau.

Le MTMD appelle aussi les automobilistes à faire preuve de prudence et de vigilance accrue lors de la présence de ces véhicules hors normes. Les usagers de la route sont invités à respecter la signalisation et les consignes des équipes d’escorte et à maintenir une distance sécuritaire avec les convois afin de réduire les risques d’incident.

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