Une série de chantiers perturbe la circulation dès aujourd’hui

À compter d’aujourd’hui, les automobilistes circulant à Saguenay devront faire preuve de patience alors qu’une véritable valse de chantiers s’installe sur plusieurs axes importants de la ville.

Dès 7 h ce matin et jusqu’au 3 juillet à 17 h, des travaux de pavage sur le boulevard Saint‑Jean‑Baptiste, dans l’arrondissement de Chicoutimi, entraîneront une circulation en alternance.

Les interventions se déroulent entre le numéro de porte 2037 et le rang Sainte‑Famille, où des signaleurs seront présents pour diriger la circulation. La ville de Saguenay précise toutefois que la fluidité devrait revenir à la normale en dehors des heures des travaux.

Par ailleurs, un autre chantier viendra compliquer les déplacements dans le secteur. La réfection d’un terre‑plein sur le boulevard Sainte‑Geneviève nécessitera la fermeture de la voie de gauche en direction ouest, à la hauteur du 390. Les entraves débuteront à 9 h aujourd’hui et se poursuivront jusqu’à demain à 15 h.

En parallèle, le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprendra des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 70 le 29 juin jusqu’au 7 juillet, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h. Ces interventions provoqueront la fermeture d’une voie sur deux en direction est, entre les kilomètres 48 et 54.

Des fermetures ponctuelles toucheront également certaines bretelles : celle de sortie vers le boulevard du Royaume Est ainsi que celle d’entrée en provenance de ce même boulevard, toutes deux en direction est.

Des chemins de détour ont été prévus pour atténuer les impacts sur la circulation. Les usagers de la route pourront notamment emprunter le carrefour giratoire et la route 170, ou encore passer par l’autoroute 70 en direction ouest, le boulevard Talbot, puis revenir sur l’autoroute 70 en direction est.