La RBQ confirme la conformité des normes de sécurité

L'enquête qu'a amorcée l'administration de la ville de Saguenay en lien avec un accident survenu au stade Richard-Desmeules de Jonquière a franchi mardi une étape importante.

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a procédé à une inspection complète du stade dans le cadre de l'enquête et conclut que tout ce qui compose les structures du stade fraîchement rénové est conforme avec les normes du Code du bâtiment en vigueur.

La confirmation émane du maire de Saguenay, Luc Boivin, qui a communiqué lui-même l'information au service des nouvelles du 92,5 Ma radio d'ici en fin de journée le mardi 23 juin. M. Boivin ajoute que l'analyse menée par les effectifs de la RBQ conforte l'idée qu'il se faisait de la conformité du stade au niveau de la sécurité.

Il n'y aura donc pas de corrections majeures qui seront apportées au stade Richard-Desmeules, que ce soit au niveau des barreaux des garde-fous (clôtures) autour des gradins ou autres.

Rappelons qu'il y a environ deux semaines, un jeune bambin de 2 ans est passé à travers les barreaux d'un des garde-fous pour ensuite tomber d'une hauteur de cinq pieds et ainsi choir sur une plaque de ciment. L'enfant a subi une commotion cérébrale, mais selon le président de la Commission des sports de Saguenay Michel Thiffault, il ne gardera pas de séquelles, ce dernier ayant obtenu cette confirmation peu de temps après le malheureux incident.

Le conseiller municipal avait alors déclaré qu'il avait émis des recommandations aux membres de sa Commission des sports, visant à améliorer un peu plus la sécurité dans l'enceinte sportive.