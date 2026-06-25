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Gel et dégel québécois : comment éviter que votre deck ne bouge au printemps ?

Le 25 juin 2026 — Modifié à 10 h 03 min
Par Texte commandité

Chaque printemps, plusieurs propriétaires remarquent que leur terrasse n’est plus exactement au même niveau. Une marche semble plus haute, une porte frotte, une section du deck s’est soulevée ou un garde-corps paraît désaligné. Dans un climat comme celui du Québec, les cycles de gel et de dégel exercent une pression importante sur les fondations extérieures.

Lorsque l’eau présente dans le sol gèle, elle prend de l’expansion. Ce mouvement peut pousser vers le haut les éléments de fondation qui ne sont pas suffisamment ancrés ou qui ne descendent pas assez profondément. Au dégel, le sol se relâche, mais la structure ne revient pas toujours parfaitement à sa position initiale.

La stabilité offerte par les pieux vissés repose sur un principe simple : transférer les charges vers une profondeur et une couche de sol capables de supporter la structure. Dans les systèmes adaptés aux climats froids, certains dispositifs permettent également de limiter l’effet des mouvements du sol sur le fût du pieu.

Cette approche est particulièrement utile pour les terrasses, escaliers, balcons, abris et pergolas. Ces structures sont exposées aux variations saisonnières et doivent rester stables malgré les mouvements du terrain environnant.

Il faut aussi éviter de combiner des fondations ancrées hors gel avec des appuis non protégés, comme certains blocs de surface. Deux systèmes qui ne bougent pas de la même façon peuvent créer des tensions dans la structure.

Avant de construire un deck, il est donc recommandé de choisir une fondation adaptée au climat local. Une terrasse bien supportée reste plus droite, plus sécuritaire et plus agréable à utiliser, été comme hiver.

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