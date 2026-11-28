Pour une troisième année, la Fromagerie Bouchard Artisan Bio de Saint-Félicien figure parmi les entreprises sélectionnées pour participer au calendrier de l’Avent des fromages d’ici d’IGA. Une vitrine commerciale importante qui permet à la fromagerie félicinoise de faire découvrir son savoir-faire et ses produits aux consommateurs des quatre coins du Québec.

Cette participation représente une occasion privilégiée pour la Fromagerie Bouchard Artisan bio d'accroître sa visibilité et de stimuler ses ventes, particulièrement à l'approche de la période des Fêtes.

En intégrant ce calendrier distribué à travers le réseau des différentes bannières IGA, l'entreprise bénéficie d'une visibilité provinciale qui dépasse largement les frontières du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L'initiative contribue également à faire rayonner les produits régionaux et à sensibiliser les consommateurs à la richesse du savoir-faire fromager québécois.

Une tradition qui gagne en popularité

Pour une huitième année consécutive, IGA, en partenariat avec les Producteurs de lait du Québec, propose aux amateurs de fromages une façon originale de patienter jusqu'à Noël.

Le calendrier de l'Avent des fromages d'ici comprend 24 portions de 12 fromages québécois différents, que les consommateurs pourront découvrir quotidiennement durant le mois de décembre. Au-delà du plaisir de la dégustation, cette initiative vise à soutenir les fromageries québécoises et à mettre en valeur la diversité des produits du terroir.

Fromagers sélectionnés

Cette année, les fromages sélectionnés proviennent de sept régions du Québec, soit l'Estrie, l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Centre-du-Québec, l'Outaouais, Laval et la Montérégie.

La présence de la Fromagerie Bouchard Artisan bio parmi les entreprises participantes témoigne de la place qu'occupent les artisans fromagers du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans l'industrie québécoise.

Déjà disponible dans les marchés d'alimentation

Les consommateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent dès maintenant se procurer le calendrier de l'Avent des fromages d'ici dans les établissements des bannières IGA, IGA extra, Les Marchés Tradition, Marché Bonichoix et Rachelle Béry, qui en tiennent en stock.

Pour la Fromagerie Bouchard Artisan bio, cette troisième participation constitue ainsi bien davantage qu'une simple présence dans un calendrier gourmand. Elle représente un outil de promotion qui contribue à soutenir les ventes de l'entreprise tout en mettant en lumière la qualité et la diversité de la production fromagère régionale.

À quelques semaines de Noël, les amateurs de fromages pourront donc découvrir, une portion à la fois, les saveurs de sept régions du Québec, dont celles du Saguenay–Lac-Saint-Jean.