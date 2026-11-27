Alliance Cheerleading, le deuxième club de cheerleading à Saguenay, connaît un départ au-delà de ses attentes. Pour sa toute première année, l'organisme à but non lucratif (OBNL) accueille plus de 160 athlètes, et ses neuf équipes représenteront la région sur les scènes provinciale, nationale et internationale dès décembre.

« Honnêtement, on savait qu'on allait avoir des jeunes parce que le cheer au Saguenay est très en demande. Mais on ne pensait pas que ça allait être à ce point-là. On s'est fait prendre le jour un, mais c'était un heureux problème », raconte la trésorière et cofondatrice d'Alliance Cheerleading, Stéphanie Guérin.

Cet intérêt est également venu avec une grande mobilisation. « Seul, tu vas plus vite. Ensemble, on va plus loin », partage la présidente-directrice générale et cofondatrice du club, Alexandra Otis. « Quand il manque quelque chose, on a toujours un parent prêt à venir nous aider et qui arrive en renfort. »

Une vision commune

Les membres à l'origine de l'organisme avaient le désir de créer un milieu « à leur image » tout en diversifiant l'offre, ce qui les a amenés à miser sur le modèle d'organisme à but non lucratif. Le club privé Dimension Cheerleading était jusqu'alors le seul à Saguenay. Deux autres clubs civils sont toutefois établis à Alma et à Saint-Félicien.

« Une ambiance d'OBNL et une ambiance d'entreprise privée, c'est tellement différent », témoigne la PDG du club, avant d'ajouter que la collaboration « est à la base » d'Alliance Cheerleading.

« Alliance, ce n'est pas une entreprise qui appartient à une personne. C'est l'entreprise de tout le monde qui vient ici », souligne le vice-président du conseil d'administration, Bruno-Pierre Perron. Espace de travail commun, salon vitré pour les parents : cette volonté de coopération se reflète jusque dans l'aménagement des locaux.

Le comité de gestion avait aussi le désir de rendre le sport plus accessible à tous les jeunes. La formule d'organisme à but non lucratif lui permet de réinvestir tous les profits directement dans les activités du club et au bénéfice des athlètes.

En optant pour le modèle d'OBNL, Alliance Cheerleading a aussi la possibilité d'obtenir du financement et de développer des partenariats avec de nombreuses entreprises. « Avec toutes les campagnes de financement qu'on fait, si quelqu'un se donne, il y a moyen que sa saison soit gratuite », explique Bruno-Pierre Perron.

Alliance Cheerleading participera à sa première compétition le 13 décembre prochain avec deux de ses équipes.

« C'est sûr que je vais pleurer quand je vais voir nos équipes rentrer sur le "spring floor" en compétition. Elles travaillent fort. C'est comme la naissance de notre bébé », conclut Stéphanie Guérin.