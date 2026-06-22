L’UQAC et CODERR collaborent pour faire avancer le recyclage local de l’aluminium

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Groupe CODERR ont annoncé ce matin qu’ils allaient collaborer dans le but de mettre en place, par la recherche et l'innovation, une chaîne de revalorisation locale de l’aluminium post-consommation, c’est-à-dire celui qui est récupéré dans les bacs de recyclage.

Actuellement, les articles faits d’aluminium qui se retrouvent dans le bac bleu, comme les cannettes, le papier d’aluminium et les assiettes de cuisson, sont majoritairement envoyés à l’extérieur du pays pour être transformés en de nouveaux produits, faisant perdre des revenus et des emplois potentiels à la région et au Québec. Il en va de même pour les pièces d’aluminium plus volumineuses, comme celles récupérées dans les climatiseurs en fin de vie, par exemple.

Axée sur la recherche et l’innovation, la collaboration entre l’UQAC et le Groupe CODERR vise à développer des solutions pour revaloriser cette matière localement et ainsi contribuer davantage à l’économie circulaire régionale et provinciale.

Au-delà du recyclage de l’aluminium, cette entente permettra d’acquérir de nouvelles connaissances, de mettre au point des solutions novatrices et d’adopter des pratiques qui pourront servir au développement de la filière du recyclage de l’aluminium recyclé. Elle renforcera du même coup la capacité d’innovation local, tout en générant des retombées positives et durables pour l’environnement, l’économie et la communauté, soutient le Groupe CODERR.

« En accueillant et en collaborant avec l'UQAC dans nos installations d'Alma, CODERR franchit une étape déterminante. Ce partenariat démontre qu'on peut allier rigueur scientifique et impact social. Ensemble, nous ferons du recyclage de l’aluminium post-consommation un moteur d'innovation, de développement durable et d’inclusion sociale », estime Josée Gauthier, directrice générale de CODERR.

De son côté, le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson, affirme que « l’UQAC est fière de s’associer à CODERR dans un projet porteur qui conjugue recherche, innovation et développement durable. Ensemble, dit-il, nous mettons en place les conditions nécessaires pour faire émerger des solutions novatrices en économie circulaire et générer des retombées positives pour notre région et pour le Québec. »



« Nous sommes fiers de voir ce projet prendre racine ici grâce à l’expertise de CODERR, un organisme qui fait rayonner notre ville bien au-delà de la région. Nous saluons également l’engagement de l’UQAC, qui déploie sa présence à Alma par la recherche et l’innovation. Cette collaboration démontre que lorsque les forces du milieu se mobilisent autour d’un objectif commun, elles peuvent générer des retombées durables pour notre communauté, pour l’environnement et pour l’économie circulaire », mentionne pour sa part la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.