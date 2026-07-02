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Jeudi, 02 juillet 2026

Culture

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La Noce amorce une édition 2026 prometteuse

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 09 h 46 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’édition 2026 du festival La Noce s’amorce en grande pompe ce jeudi 2 juillet à la Pulperie de Chicoutimi. Près de 5 500 personnes sont attendues sur le site pour vivre ou redécouvrir cet événement qui rassemble au Saguenay des passionnés de musique venus des quatre coins du Québec et d’ailleurs.

Dès 17 h 45, les festivaliers auront droit à une programmation relevée. La soirée s’ouvrira avec une prestation de Malaimé Soleil, avant de laisser place à six autres spectacles. Parmi les artistes les plus attendus figurent le duo de rock expérimental Angine de Poitrine ainsi que Lou-Adriane Cassidy, lauréate du prix Juno de l’album francophone de l’année en 2026.

Le directeur général de La Noce, Fred Poulin, se dit plus que satisfait de la programmation de cette édition et est convaincu qu’elle saura plaire à tous.

« L’engouement du public est bien présent cette année. Nous avons affiché complet en seulement 13 jours. Nous accueillons une cinquantaine de groupes, avec des artistes d’ici, mais aussi du Mexique et du Portugal. Cette diversité fait en sorte que les gens viennent autant voir des artistes qu’ils connaissent que découvrir de nouvelles propositions, et je pense que c’est ce qui plaît au public », affirme-t-il.

Mariages de coquelicots

Les mariages de coquelicots demeurent très populaires cette année, souligne M. Poulin. Près d’une cinquantaine de personnes prendront part à cette activité.

« Nous aurons également trois vrais mariages notariés qui seront célébrés pendant le festival », révèle-t-il.

Stations d’eau

Certaines éditions de La Noce ont été marquées par d’importantes vagues de chaleur. Afin d’assurer le confort des festivaliers et de prévenir les coups de chaleur, l’organisation a installé six stations d’eau gratuites sur le site, en plus d’aménager plusieurs zones d’ombre.

Stationnement

Des espaces de stationnement à la Pulperie sont actuellement en vente. Les festivaliers peuvent également se stationner gratuitement au Centre Georges-Vézina et profiter d’une navette gratuite assurant les déplacements aller-retour vers la Pulperie.

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