La Société de transport de Saguenay (STS) est dans de beaux draps. Sans une aide de 2,6 M$ de la part du gouvernement provincial, la STS devra couper dans ses services.

Ce besoin criant émane du budget 2027 qui a été présenté lundi, lors de l'assemblée du conseil d'administration de la STS. Dans ce budget, il manque 2,6 M$, indique le directeur général de la STS, Frédéric Michel.

En entrevue à Radio-Canada, le DG souligne que des rencontres avec les députés régionaux ont eu lieu en octobre, où la STS a demandé un plan de sauvetage ou une aide d'urgence. Ce dernier ajoute que les députés régionaux devraient leur donner une réponse vers décembre, précisant qu’ils ont besoin de cette aide-là pour assurer le maintien des opérations l'année prochaine.

La STS rappelle que son achalandage a diminué de 15 % l'année dernière et que le prix à la hausse du diesel a créé un imprévu de 208 000 $ de plus en dépenses en 2026, ce qui explique ce manque.

Mentionnons finalement que la société de transport voit en l’électrification de son réseau une solution pour économiser. L’acquisition de 11 nouveaux autobus électriques, pour un total de 26 dans la flotte, va en ce sens.