Une pétition réclame la destitution du comité exécutif du MAGE-UQAC

Une pétition visant à obtenir la destitution du comité exécutif du Mouvement des associations générales étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) a été lancée jeudi matin.

En quelques heures, l’initiative avait déjà recueilli plus de 100 signatures, alors que ses promoteurs espèrent atteindre la barre des 700 appuis d’ici les deux prochaines semaines, rapporte Radio-Canada.

À l’origine de la démarche se trouve Clément Lacroix, qui siège lui-même au sein du comité exécutif du MAGE-UQAC. Celui-ci énumère plusieurs motifs justifiant, selon lui, le départ de l’exécutif actuel.

Parmi les principaux reproches formulés figurent un manque de représentation de la communauté étudiante, l’absence de liens suffisants avec les Premières Nations, des situations perçues comme des conflits d’intérêts ainsi qu’un manque de clarté concernant la gestion financière de l’association étudiante.

Les initiateurs de la pétition dénoncent également le non-respect de certaines politiques internes, l’adoption d’orientations qu’ils jugent contraires aux intérêts des étudiants ainsi que la diffusion de communications qu’ils considèrent inexactes.

La démarche est appuyée par plusieurs groupes de la communauté universitaire. Au total, quatre associations étudiantes et cinq clubs de l’UQAC ont signé une lettre ouverte intégrée à la pétition. Parmi les signataires figure notamment l’Association en travail social, qui est à l’origine de la levée de cours organisée mardi dernier pour réclamer une rémunération des stages.