Déficience intellectuelle : Jeanick Fournier devient porte-parole de la SQDI

La chanteuse originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jeanick Fournier, a été nommée porte-parole officielle de la Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI). L'annonce a été faite jeudi soir lors de l'ouverture du 4e Grand rendez-vous de la déficience intellectuelle, au Centre des congrès de Lévis.

À l'occasion de son 75e anniversaire, la SQDI se réjouit de pouvoir compter sur l'appui de l'artiste, qui est elle-même directement concernée par la réalité de la déficience intellectuelle. Jeanick Fournier est en effet la sœur et la mère de personnes vivant avec cette condition. Par cette implication, la chanteuse souhaite contribuer à faire entendre la voix des personnes ayant une déficience intellectuelle, défendre leurs droits et revendiquer un meilleur accès aux services.

« Mes enfants, ma sœur, mais aussi chacune des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui sommes proches aidants ou qui travaillons ensemble devons nous unir pour faire reconnaître nos droits et améliorer nos conditions de vie. » souligne-t-elle.

Des listes d'attente préoccupantes

La SQDI rappelle que de nombreuses personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches doivent encore composer avec des délais importants pour obtenir les services dont ils ont besoin.

Selon l'organisme, le nombre de personnes en attente d'un premier service d'adaptation et de réadaptation en déficience intellectuelle ou en autisme a augmenté de 68 % depuis 2014-2015. Pendant la même période, les dépenses du ministère de la Santé et des Services sociaux consacrées à ces services n'ont progressé que de 10 %. La situation est également préoccupante en matière d'habitation. La SQDI parle d’une attente moyenne pour obtenir un logement adapté qui dépasse désormais les trois ans.

« Ces délais ont des conséquences concrètes sur la vie des personnes et de leurs proches. Ils limitent leur autonomie, leurs choix et leur possibilité de participer pleinement à la société. », explique, la SQDI.

Un appel aux nouveaux élus

Un peu plus d’un mois après les élections provinciales, la SQDI invite les personnes ayant une déficience intellectuelle, leurs proches ainsi que les organismes qui les représentent à faire pression sur les nouveaux élus afin que les enjeux qui les concernent demeurent une priorité.

« Il y a 75 ans, des parents ont refusé que leurs enfants soient mis à l'écart. Aujourd'hui, des parents vieillissants attendent depuis des années une place pour leur enfant devenu adulte. Notre mission est toujours aussi nécessaire. C'est pourquoi nous prenons position », affirme Amélie Duranleau, directrice générale de la SQDI.