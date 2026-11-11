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Toiture qui pleure au bâtiment du Mont-Jacob

Le 11 novembre 2026 - Modifié à 09 h 16 min
Par André Deschênes - CKAJ

L'assemblée du conseil d’arrondissement de Jonquière de mardi 10 novembre a été instructive, alors qu’on a pu apprendre entre les branches que la toiture du bâtiment du Mont-Jacob, bâtiment appartenant à la ville et où ont lieu ces séances d’arrondissement, a particulièrement besoin d’amour. Raison? La toiture coule.

Des informations privilégiées parlent de travaux qui auraient dû être faits à ce niveau depuis belle lurette, travaux qui étaient alors estimés alors à 600 000 $. Inflation aidant, on chuchote entre les branches qu’ils pourraient maintenant atteindre 1 M$.

Des habitués de ce qu’on appelait autrefois le centre culturel du Mont-Jacob nous ont confié, sous le couvert de l’anonymat, que le problème existe depuis longtemps. Certains signes de cette “fatigue architecturale” sont aussi perceptibles dans le hall d’entrée. 

Questionné sur le sujet après la séance, le président d’arrondissement Carl Dufour nous a finalement précisé en fin de journée mardi que des travaux de l'ordre de 800 000 $ venaient d'être inscrits au Plan triennal d'immobilisations (PTI), et qu'ils concernent la toiture du bâtiment du Mont-Jacob. Les travaux sont prévus en 2027. Petit hic : si le prix du plus bas soumissionnaire conforme dépasse le 800 000 $, les travaux risquent d’être retardés, ou même abandonnés, selon Carl Dufour. 

Conseil d’arrondissement à 19h en décembre

Toujours lors de l'assemblée, on apprend que la prochaine séance du conseil d’arrondissement de Jonquière, en décembre, aura lieu à 19 heures. Mais…pour cette fois seulement, se dépêche-t-on d’ajouter.

C’est que le calendrier de réunions des élus en décembre est très chargé. Ajoutons à cela la préparation et la présentation du budget, ce qui fait qu’on a dû modifier les heures de certaines réunions et assemblées. La séance du conseil d’arrondissement jonquiérois sera donc de retour à “son heure” en janvier.

 

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