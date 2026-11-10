Premiers coups de pelles pour la coopérative de logements la Solidarité

Après de nombreuses épreuves, c’est aujourd’hui que commençaient les travaux de la Coopérative de logements sociaux La Solidarité sur la rue Saint-Alexandre à Jonquière. Un moment émouvant pour Sonia Côté qui porte le projet à bout de bras depuis plus de 13 ans.

« Je n’en reviens pas de voir la pelle creuser, parce qu’au fond derrière chaque coup de pelle c’est 13 ans de combat, 23 actions collectives. Moi je suis fière des militants et des donateurs qui voient le résultat concret de tous leurs efforts. Pour moi c’est émouvant, au bout du compte ça va donner des logements aux gens qui en ont besoin », confie la coordonnatrice de Loge m’entraide.

Les trois prochaines semaines seront consacrées à la préparation du terrain. « Là ils vont creuser et faire le coffrage, après ça ils vont remplir de sable et ils recommenceront les travaux en janvier prochain », explique Sonia Côté. Les premiers murs verront le jour en janvier 2027.

Pour l’instant, aucune nouvelle concernant la subvention du gouvernement fédéral. Le document d’entente attend toujours d’être signé par le gouvernement québécois. Selon Sonia Côté, cela devrait se faire prochainement, même si la session parlementaire ne débute qu’en décembre. C’est la nouvelle ministre responsable de l’Habitation, Elsie Lefebvre, qui traitera le dossier lors du conseil des ministres.

Loge m’entraide, qui a déjà reçu la subvention du provincial, a pu contracter un prêt temporaire qui lui a permis de débuter les travaux. Celui-ci sera remboursé par la suite une fois la somme du fédéral versée à l’organisme.

Ce projet de 6 millions de dollars permettra la construction de 15 logements sociaux à Jonquière. L’arrivée des premiers locataires est prévue en octobre 2027.