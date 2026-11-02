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Orloge Simard remet 8 200$ à l’École de musique de La Baie

Le 02 novembre 2026 - Modifié à 11 h 35 min
Par Olivier Claveau - CKAJ

Le groupe baieriverain Orloge Simard a décidé de remettre la somme de 8 200$ à l’École de musique de La Baie.

Selon Radio-Canada, la somme a été amassée lors d’un spectacle à guichet fermé le 10 octobre dernier du côté de la Brasserie Port-Alfred. Pour le chanteur du groupe, Olivier Simard, cette initiative est une façon concrète de redonner à sa communauté. Il précise que le groupe a été sensibilisé à cette école, fondée en 1978, alors que le batteur d’Orloge Simard, Maxime Bouchard, y a pris des cours de piano.

Après un long moment d’absence en sol baieriverain, le groupe a alors décidé de joindre l’utile à l’agréable, en organisant un spectacle pour amasser des fonds, même si le chanteur avoue pour sa part ne pas avoir connu l’endroit avant la mise en place du projet. Olivier Simard mentionne finalement que cette collaboration était parfaite, car ils ont pu aider à leur façon la communauté culturelle de La Baie.

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