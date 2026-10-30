Saint-Félix-d’Otis veut donner une nouvelle vie à son église

Les installations de l’église de Saint-Félix-d’Otis seront bientôt méconnaissables. Le comité de changement de vocation de l’église a annoncé aujourd’hui le lancement de sa campagne de financement « Lumière sur l’église — Un lieu. Des possibilités », afin de revitaliser le bâtiment patrimonial. Un objectif de 80 000 $ a été dévoilé.

La transformation de l’église de Saint-Félix-d’Otis se déroulera en quatre phases de travaux. Déjà entamée depuis quelques semaines, la première phase nécessite un investissement de 260 000 $. Le projet bénéficie déjà d’une subvention de 180 000 $, ainsi que du soutien du Conseil du patrimoine religieux du Québec et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Le comité compte donc sur les dons de la population pour compléter le financement nécessaire à la réalisation de cette première étape.

Actif depuis 2022, le comité de changement de vocation de l’église a consulté la population et les organismes du milieu afin de connaître leurs besoins. Il a finalement retenu un projet qui s’articulera autour de quatre vocations : spirituelle, communautaire, culturelle et fonctionnelle.

Une chapelle dans le chœur, une salle de spectacle, un café, une bibliothèque et des espaces partagés pour les organismes du milieu pourraient ainsi voir le jour.

Cette transformation permettra de créer un lieu rassembleur et accessible à toutes les générations.

Construite en 1953, l’église de Saint-Félix-d’Otis a accompagné de nombreuses générations d’Ottissiens. Bien que sa fréquentation ait diminué au fil des ans, elle accueille toujours des messes, des réunions de la FADOQ et des services de friperie. Il est donc important pour la population de redonner de l’amour à ce lieu chargé d’histoire afin de lui offrir une deuxième vie encore plus rayonnante au cœur du village.

« Ce qui se passe ici est remarquable, dit le député de Dubuc, M. Émile Simard, également président d’honneur de la campagne. Voir une municipalité mobiliser autant de citoyens, de partenaires et de ressources autour d’une vision commune, c’est inspirant. Je suis convaincu que cette initiative a le potentiel de devenir un modèle pour d’autres municipalités du Québec confrontées aux mêmes défis. »

Robin Potvin, un entrepreneur de la région, partage lui aussi ce désir de préserver le lieu. Ayant grandi devant l’église, M. Potvin a soutenu sa paroisse à de nombreuses reprises au fil des ans. Fidèle à cet attachement, il a annoncé aujourd’hui une généreuse contribution de 10 000 $ à la campagne de revitalisation.

Un exemple de réussite

Le vice-président de Patrimoine Saint-Édouard, Andy Ellefsen, était présent ce vendredi pour appuyer la démarche du comité de changement de vocation. S’appuyant sur le projet de transformation de l’église Saint-Édouard, à La Baie, M. Ellefsen a souligné qu’il était tout à fait possible de mener une telle initiative à bien.

« Ce qu’on a appris, c’est que ça peut se faire. L’impossible n’existe pas dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine. Ça demande du temps, du courage et énormément de persévérance, mais quand une communauté se mobilise, elle peut tout accomplir. Il y a des obstacles, des imprévus et parfois des moments de découragement, mais chaque étape franchie nous rapproche du but. L’important, c’est de s’entourer de gens qui y croient, de travailler ensemble et de garder le cap. Au bout du compte, on ne fait pas que sauver un bâtiment : on lui redonne une place centrale dans la vie de notre communauté; on lui redonne la vocation première de son existence, celle de réunir les gens. »

La campagne Lumière sur l’église se déroulera du 30 octobre 2026 jusqu’au printemps 2027. La population est invitée à y contribuer, et des reçus d’impôt seront émis pour les dons admissibles. Tous les détails sur le projet sont disponibles au eglisestfelix.com.