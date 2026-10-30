Deux fondations acquièrent un nouvel équipement en radiothérapie

La Fondation santé Jonquière et la Fondation de ma vie s’associent afin de financer l’acquisition d’une planche ventrale spécialisée en radiothérapie destinée à l’Hôpital de Chicoutimi. Les deux organismes ont annoncé cet engagement conjoint jeudi.

Le projet représente un investissement total de près de 80 000 $, financé à parts égales par les deux fondations. Les sommes nécessaires à l’achat de l’équipement sont déjà réunies, ce qui permettra d’aller de l’avant avec son acquisition, souligne-t-on.

La Fondation santé Jonquière consacrera une partie des fonds recueillis dans le cadre de sa mission régionale de soutien aux personnes atteintes de cancer du sein à ce projet. De son côté, la Fondation de ma vie, qui appuie l’Hôpital de Chicoutimi, assumera l’autre moitié du financement.

« La collaboration de nos deux fondations est plus que symbolique dans un dossier comme celui-là ! Ce partenariat contribue directement à l'amélioration des soins en cancérologie pour les femmes de notre région. Et cette façon de faire en est une que nous souhaitons continuer d'explorer dans le futur », a souligné Martin Gagnon, directeur général de la Fondation de ma vie.

« Il est important pour nous que les gens comprennent que les dons amassés pour le cancer du sein servent à soutenir des projets concrets, partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Même si cet équipement sera installé à l’Hôpital de Chicoutimi, il bénéficiera à des femmes provenant de l’ensemble de notre région. », a ajouté Sandra Lévesque, directrice générale de la Fondation santé Jonquière.

Selon elle, l’engagement de la fondation qu’elle dirige ne se limite pas aux murs de l’Hôpital de Jonquière.

« Nous avons la volonté de soutenir les personnes atteintes de cancer du sein, peu importe leur lieu de résidence ou l’endroit où elles reçoivent leurs traitements. Cette association avec la Fondation de ma vie en est un très bel exemple », a-t-elle poursuivit.

Une centaine de patientes chaque année

Selon les deux fondations, cette nouvelle planche ventrale spécialisée permettra, lorsque la condition clinique le justifie, d’administrer les traitements de radiothérapie alors que la patiente est couchée sur le ventre plutôt que sur le dos.

Cette position peut contribuer à diminuer l’exposition de certains organes sensibles, dont le cœur, les poumons, la peau et le sein opposé, aux radiations, explique les fondations. L’équipement offrira également une option supplémentaire pour certaines femmes dont les capacités pulmonaires rendent plus difficile le recours à des techniques nécessitant de retenir leur respiration durant les traitements.

D’après les estimations de l’équipe de radio-oncologie de Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean - Universitaire, environ une centaine de patientes pourraient bénéficier annuellement de cette nouvelle option.