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Place Centre-Ville Jonquière : une vente prévue à Saguenay ?

Le 27 octobre 2026 - Modifié à 14 h 04 min
Par Olivier Claveau - CKAJ

La période de possession du centre commercial de Place Centre-Ville Jonquière par la Ville de Saguenay depuis les derniers mois aura été courte, alors que Saguenay prévoit déjà sa vente. Une résolution a été adoptée en ce sens par le comité exécutif de la Ville dans les derniers jours.

Le Quotidien rappelle que Saguenay est devenue détentrice du centre en août dernier, au terme du bail de 50 ans signé avec l’entreprise Westcliff dans les années 70. La gestion des opérations et le maintien des actifs étaient auparavant la tâche de la compagnie.

Le 1er octobre dernier, le comité exécutif a adopté une résolution confirmant l’intention de la Ville d’aller en appels d’offres pour l’immeuble du centre d’achats. La Ville précise pour sa part qu’elle ne souhaite pas agir comme opérateur d’immeuble commercial, ce qui ne relève pas de sa mission première. Saguenay ajoute que dans une vision de revitalisation des centres-villes, cet emplacement présente un fort potentiel et la Ville souhaite le faire évoluer au bénéfice du centre-ville de Jonquière.

Mentionnons que les conditions définitives et les dates limites pour soumissionner n’ont pas encore été déterminées pour le moment. De son côté, Saguenay dévoile que la vocation de Place Centre-Ville pourrait être amenée à changer en fonction des offres reçues. Rappelons finalement qu’une vingtaine de locaux sont actuellement vacants dans le centre commercial du boulevard Harvey. 

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