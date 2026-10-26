Vaccination: plus de 33 000 rendez-vous au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les saguenéens et les jeannois veulent plus que jamais contrer toute possible grippe qui pourrait les atteindre. En date du lundi 25 octobre, on dénombre plus de 33 000 rendez-vous qui ont été réservés pour la vaccination saisonnière.

Ce chiffre représente le tiers des rendez-vous disponibles. Jusqu’à présent, plus de 12 200 personnes ont reçu le vaccin contre la grippe, alors que 9 800 ont reçu celui contre la COVID 19. Au niveau provincial, ce sont plus de 668 000 rendez-vous qui ont été pris.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a d’ailleurs été la région où le pourcentage de la grippe a frappé le plus fort fin septembre - début octobre, alors qu’on atteignait 4% de positivité. Ce taux est redescendu ensuite à 0,4 % dans les deux dernières semaines.

TVA Nouvelles rappelle que pour les 65 ans et plus, les vaccins contre la grippe et la COVID 19 sont gratuits. Pour la population vulnérable et les gens souffrant de maladies chroniques, le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) est gratuit pour les gens de 75 ans et plus.

Pour les gens qui ne sont pas admissibles à la gratuité, le vaccin coûte entre 20 $ et 40 $. La population peut prendre rendez-vous sur la plate-forme Clic Santé. Les rendez-vous se donnent dans certaines pharmacies et lieux de vaccinations publics.