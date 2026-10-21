Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean: 68 000 dépannages alimentaires…par mois!

L’insécurité alimentaire ne prend pas de répit dans la région. Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean a dévoilé mercredi son bilan de services, faisant état que 68 000 dépannages alimentaires par mois ont été faits. Le “Bilan- Faim” révèle non seulement une tendance qui s’enracine au Saguenay-Lac-St-Jean mais témoigne également d’une pression persistante sur les organismes sur le terrain.

Le nombre d'aides alimentaires mensuelles est en hausse marquée de 84% en 5 ans. Sur le terrain, les demandes d’aide alimentaire continuent d’augmenter, alors que l’organisation a atteint les limites de sa capacité opérationnelle. De plus, le niveau de fréquentation mensuel des organismes du réseau, soit le nombre total de personnes aidées à travers tous les services, atteint 15 314 encore cette année, une hausse de 91% en 5 ans.

Travailleurs en situation de besoin

De plus en plus de travailleurs ont recours à l’aide alimentaire, alors que le Bilan-Faim 2026 révèle également une transformation inquiétante du visage de l’insécurité alimentaire au Québec: de plus en plus de personnes qui travaillent ont recours à l’aide alimentaire. La proportion des ménages dont la principale source de revenus est un emploi a augmenté de 201% en cinq ans.

Le directeur général de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Yanick Soumis, rappelle que quand les demandes augmentent plus vite que les ressources disponibles, chaque panier préparé représente un défi supplémentaire. Cette situation rappelle donc selon lui qu’au-delà de l’aide d’urgence, nous devons collectivement nous attaquer aux causes profondes qui maintiennent trop de Québécoises et de Québécois dans la précarité.