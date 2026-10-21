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La GRC perquisitionne les locaux de Lion Électrique

Le 21 octobre 2026 - Modifié à 14 h 40 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a effectué une perquisition dans les locaux de Lion Électrique, constructeur d’autobus électriques situé à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

L’opération s’est déroulée ce mercredi 21 octobre, vers 10 h.

Il y a un an, l’entreprise québécoise faisait déjà l’objet d’une enquête policière menée par la GRC, rapporte Radio-Canada.

Racheté par un groupe de gens d’affaires québécois en 2025, Lion Électrique voit aujourd’hui ses anciens dirigeants visés par une demande d’action collective.

L’entreprise est accusée d’avoir exagéré l’ampleur de son carnet de commandes, ce qui aurait entraîné des pertes de plusieurs millions de dollars pour différents investisseurs.

De son côté, le gouvernement du Québec aurait également perdu 140 millions de dollars dans cette affaire.

La perquisition menée mercredi pourrait donc être liée aux événements précédents et à l’ancienne direction de Lion Électrique

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