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De nouveaux aménagements dans les parcs du secteur Rivière du Moulin

Le 12 octobre 2026 - Modifié à 16 h 16 min
Par Isolyne Chapeyrou - Journaliste

Travaux de modernisation, terrain de volleyball, pergola, mini skatepark, ce sont les futurs aménagements prévus pour le parc Vert et le parc du Poitou d’ici l’été prochain. C’est ce qu’a annoncé la conseillère du district 12, May Gagnon, à la suite d’une réunion du comité exécutif.

Un terrain de volleyball permanent verra le jour d’ici 12 semaines au parc Vert dans le secteur Rivière-du-Moulin. Le comité exécutif de l’arrondissement de Chicoutimi vient de délivrer le contrat permettant sa construction. Un comité de loisirs organisé par des parents avait sondé la population afin d’en savoir plus sur les envies des citoyens.

« Je sais qu'il y a un père, il y a quelques années, qui installait temporairement un terrain de volley-ball qui jouait avec sa fille. Donc, quand il y a eu les aménagements de la pump track, ça n'a pas été remis, mais il y avait un souhait d'avoir un terrain de volley-ball, par exemple », raconte la conseillère du district 12.

En parallèle, une pergola sera construite afin de permettre aux citoyens de s’approprier leur espace : « Tu vas faire un pique-nique, tes jeunes ils font du skatepark, de la pump track, toi tu peux manger un morceau », explique-t-elle.

Un « mini skatepark » sera aussi aménagé pour compléter la pump track construite il y a deux ans. Pour l’arrondissement, c’est un investissement d’environ 150 000 $ pour les trois installations du parc Vert.

Parc du Poitou

Pour ce qui est du parc du Poitou, celui-ci vient d’être inscrit au Programme triennal d’immobilisation (PTI) par la conseillère, May Gagnon dans le but de le moderniser l’an prochain. L’arrondissement devrait recevoir une enveloppe de « quelques dizaines de milliers de dollars ». En fonction de la somme, l’architecte paysagiste de l’arrondissement fera plusieurs propositions de réaménagement.

« Je sais que les aménagements du parc étaient quand même désuets. Mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer ce petit parc de quartier-là », confie May Gagnon confiante.

Projet de cours de skate gratuits

Après ces travaux, plusieurs parcs de Chicoutimi et de Laterrière seront équipés d’une pump track et d’un skatepark. May Gagnon aimerait alors pouvoir offrir des cours de skate gratuits aux citoyens de son arrondissement. 4 parcs qui possèdent l’équipement nécessaire ont déjà été repérés.

La conseillère envisagerait un partenariat avec un professeur de skate ou une école de skate, qui permettrait d’offrir des cours gratuits, une fois par semaine, pendant 6 à 8 semaines. « Ça permet aussi aux jeunes d'aimer leur infrastructure là, qu’ils apprennent à aimer leur lieu de rassemblement, puis qu'ils respectent », explique-t-elle.

Le projet est encore « embryonnaire , selon May Gagnon et aucun financement n’a encore été attribué. Il faudra attendre encore quelques mois avant de savoir s’il pourra être réalisé.

 

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