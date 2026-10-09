Bilan et changement de cap pour Unissons Saguenay

Près d’un an après les plus récentes élections municipales, le parti Unissons Saguenay a tenu son Assemblée générale annuelle le 8 octobre en soirée.

Lors de cette assemblée, il a d’abord été question des états financiers qui ont été présentés par le nouveau représentant officiel du parti, Jacob Riverin. Les membres présents ont alors convenu qu’il fallait augmenter significativement les efforts en matière de recrutement et de financement. L’assemblée générale a également été l’occasion de faire un retour sur l’année 2025 pour l’organisation politique, qui n’a fait élire aucun conseiller lors des dernières élections municipales.

Pierre Dostie, qui a agi à titre de directeur de campagne, souligne que Unissons Saguenay se félicite de la performance de ses quatre candidats ainsi que de l’ensemble des bénévoles dont le soutien a contribué au succès du parti au cours de la dernière année. Les membres présents ont également exprimé leur optimisme quant à l’atteinte de futurs objectifs pour les prochaines années. Unissons Saguenay a par ailleurs proposé une refonte de ses statuts et règlements ainsi que de son nouveau site Web. Ces deux projets, qui sont le fruit d’un travail approfondi par le comité de coordination, ont été bien accueillis par les membres présents.

Un manque d’implication

Unissons Saguenay souhaite toutefois que davantage de personnes s’impliquent activement. Plusieurs options ont été proposées, comme la prise de parole au conseil municipal, l’organisation d’activités de financement, l’animation de discussion citoyennes ou le suivi de dossiers portant sur des enjeux qui touchent la population. Unissons Saguenay a enfin profité de cette assemblée générale pour élire les membres de son comité de coordination. Mentionnons qu’avec un total de neuf personnes qui composeront la nouvelle équipe, la formation politique se félicite de la mobilisation de ses membres. Cette équipe élargie reflète la volonté d’Unissons Saguenay de poursuivre sa mission et de partager sa vision sur la scène politique municipale.