Les compagnies de télécommunication Virgin et Bell ont fait savoir à leurs multiples abonnés lundi qu’un pirate informatique avait réussi une intrusion de leurs systèmes informatiques, le 17 novembre dernier, soit il y a 6 jours.

Le tiers non autorisé a pu ainsi accéder à un système interne des deux compagnies qui comprenait les renseignements personnels de certains clients. Les renseignements personnels pourraient inclure le nom, l’adresse postale, le(s) numéro(s) de téléphone, l’adresse courriel et des informations sur le compte tels que le numéro de compte, des informations sur les produits, la date et le montant du dernier paiement.

Bell et Virgin confirment toutefois qu’aucun renseignement personnel hautement sensible tel que le numéro de carte de crédit ou de l’information sur le compte bancaire n’a été impacté. Immédiatement après avoir eu connaissance de l’incident, les deux compagnies ont pris les mesures nécessaires pour retirer l’agent malveillant et initier les protocoles d’urgence, continuant ensuite de surveiller tous leurs systèmes attentivement.

Bell et Virgin disent collaborer avec le groupe de lutte contre la cybercriminalité de la GRC. Les abonnés désirant en savoir plus sur cette intrusion peuvent entretemps communiquer avec les deux entités pour obtenir davantage d’information concernant l’incident.