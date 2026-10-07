Intéresser les jeunes aux sciences avec une nouvelle version de la Salle découverte

La Salle découverte de la bibliothèque de Chicoutimi a été modernisée pour un montant de 218 000 $. Financée à hauteur de 50 % par le ministère de la Culture et des Communications, cette initiative de la Ville de Saguenay en collaboration avec l’organisme Technoscience Grands Espaces visait à remettre à jour les activités et bonifier l’expérience dans la salle qui existe depuis plus de 15 ans.

La Salle découverte s’adresse aux élèves de 4e, 5e et 6e année des écoles primaires. « Les jeunes viennent visiter comme un mini-musée interactif avec leur classe et réaliser les activités en équipe de deux », explique la coordonnatrice de programme et collaboratrice au développement des activités chez Technoscience, Martine Nadeau. Cette tranche d’âge n’a pas été choisie au hasard puisqu’entre 8 et 12 ans les enfants sont curieux et ont une bonne compréhension des concepts scientifiques.

Les différentes activités disponibles au sein des quatre grands thèmes ont été remises au goût du jour : « On a des activités sur l'eau et les minéraux, des activités sur les communications, sur les machines simples et le dernier sur le codage et la robotique », explique la coordonnatrice de programme.

Modernisation des activités

« Certaines activités, c'était peut-être une question de visuel qui était peut-être moins adapté à la réalité d'aujourd'hui », confie-t-elle. Auparavant, les jeunes étaient guidés par un animateur et avaient un guide papier, maintenant, les enfants suivent les consignes grâce à une tablette. Il reste toujours un animateur sur place pour répondre aux questions.

« La Ville avait la volonté de moderniser cette salle-là, puis d'en faire un Média Lab, l’amener à un niveau un peu plus actualisé, plus près aussi des intérêts des jeunes », explique madame Nadeau. Plusieurs activités ont été créées de zéro et certains thèmes ont été repensés pour davantage correspondre aux intérêts des enfants.

La collaboratrice au développement des activités assure que la base de l’apprentissage reste la même : « Si on revient par exemple avec les machines simples, la base d'apprendre le fonctionnement des machines-outils, ça passe par les leviers, ça passe par les poulies. Donc, il faut vraiment que les jeunes apprennent cette base-là, mais on l'a amenée avec une touche un peu plus actualisée. »

Faire germer la graine

Pour le maire de Saguenay, Luc Boivin, la modernisation de cette salle est un moyen d’intéresser davantage les jeunes aux sciences : « On voit nos jeunes branchés en ligne sur toutes sortes de plateformes, puis on perd un peu l'essence de développer la curiosité à travers des expérimentations. »

Le président du conseil d’administration de Technoscience Saguenay—Lac-Saint-Jean, Martin Fortier, est du même avis : « Ça va donner une piqûre, je suis sûr, au niveau de la science à ces nouveaux jeunes-là. Ça va leur permettre d'élargir leur horizon en plus de développer leur curiosité pour la science et la technologie. Puis qui sait, je l'espère, les amener dans une longue carrière scientifique. »

Selon le maire, il est important de former la relève scientifique de demain, et cela commence par les intéresser à ce milieu, dès le plus jeune âge. « Ça prend la petite graine qui va fleurir et faire développer la plante », explique-t-il.

Vers d’autres salles découvertes ?

« Investir des sous pour développer ce genre d'initiatives-là, ce n’est même pas une dépense », confie Luc Boivin qui souhaite développer une ville plus dynamique et porteuse d’emplois. Le maire envisage de soutenir financièrement Technoscience pour de nouveaux projets de Salle découverte dans les autres bibliothèques de Saguenay si l’occasion se présente.