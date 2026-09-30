Une année exceptionnelle pour le pavage à Saguenay

La Ville de Saguenay tire un bilan positif des travaux de pavage pour l’année 2026, où 50 kilomètres de routes ont été pavées à neuf, soit six kilomètres de plus que ce qui était prévu au départ. Les efforts accrus de Saguenay reflètent l’importance de l’état des routes pour ses citoyens et en font, par conséquent, une priorité.

Pour le maire de Saguenay, Luc Boivin, l'état des routes est une préoccupation quotidienne pour les citoyens, et une priorité claire pour le conseil municipal.

Il ajoute que paver 50 kilomètres à neuf en une seule année n'est pas un hasard, mais bien le reflet de la volonté du conseil de prioriser le maintien des actifs.

Tous les types de routes, dans les trois arrondissements, ont bénéficié de ces travaux. Sur les artères majeures, on compte 15,4 km d’asphalte neuf, pour 10,8 km dans les rangs, 13,4 km sur les rues collectrices et résidentielles, auxquels s’ajoutent les réparations ponctuelles sur 11 km pour arriver au total de 50 km.

En plus du pavage, 15 km de trottoirs et de bordures ont été refaits à neuf, soit l’équivalent de la distance entre l’hôpital de Chicoutimi et le Mont-Fortin.

Il s’agit d’un investissement de 15,5 M$ au total.

Mentionnons finalement que ce 50 km équivaut à la distance entre la limite ouest de la ville, sur le boulevard du Royaume, jusqu’à la limite est, à la frontière de Saint-Félix-d’Otis.