Actualités

 Temps de lecture : 1 min 18 s

Un possible relancement du laminoir d’Arvida ?

Le 30 septembre 2026 à 13 h 00
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

En visite dans la région, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a pris le temps de visiter l’ancien laminoir Novelis, situé sur la rue Fay à Arvida avec les propriétaires de l’endroit et ses députés régionaux. Le Bloc serait-il alors intéressé par un relancement de ce site, fermé en 2012 ?

En entrevue avec le Quotidien, le chef bloquiste souligne que tout projet permettant de préserver le Canada contre les humeurs protectionnistes du gouvernement américain mérite qu’on lui accorde de l’intérêt.

Les députés bloquistes régionaux, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, ainsi que leur chef ont été impressionnés par les installations de Novelis. Une mise à niveau sera nécessaire, précise M. Blanchet, mais le projet part avec une longueur d’avance face aux projets de construction de laminoirs neufs, notamment grâce à une rentabilité.

Le chef bloquiste sait qu’un projet de construction pour un laminoir neuf coûterait très cher et ne serait pas rentable en raison de la concurrence chinoise, mais précise qu’un projet qui repose sur un laminoir qui existe déjà et qui ne nécessite qu’une mise à niveau pour les équipements en place est autre chose. 

Le Bloc prévoit maintenant collaborer avec le gouvernement fédéral pour lancer ce projet, si les analyses et les études confirment qu’il est possible de relancer le laminoir. Yves-François Blanchet précise qu‘il existe différents outils à Ottawa qui permettent de soutenir financièrement le projet et il y en a également au Québec.

Il profite également de la situation pour inviter le nouveau député de Chicoutimi-Le Fjord, Daniel Gobeil, à démontrer qu’il est assis à la table.

Mentionnons que le laminoir d’Arvida a été construit en 1971 au coût de 17 M$. Il avait à l’époque la capacité de laminer 150 000 tonnes métriques d’aluminium par année et générait 150 emplois.

Il a été la propriété d’Alcan jusqu’à sa vente au géant américain du laminage Novelis en 2005 et fermé en 2012.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Une année exceptionnelle pour le pavage à Saguenay
Publié à 11h57

Une année exceptionnelle pour le pavage à Saguenay

La Ville de Saguenay tire un bilan positif des travaux de pavage pour l’année 2026, où 50 kilomètres de routes ont été pavées à neuf, soit six kilomètres de plus que ce qui était prévu au départ. Les efforts accrus de Saguenay reflètent l’importance de l’état des routes pour ses citoyens et en font, par conséquent, une priorité. ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Plusieurs activités pour souligner la Journée de la vérité et de la réconciliation
Publié à 10h00

Plusieurs activités pour souligner la Journée de la vérité et de la réconciliation

Plusieurs activités se dérouleront aujourd’hui sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, créée pour honorer les survivants des pensionnats et leurs familles. À Mashteuiatsh, une quinzaine de personnes ont pris part à une cérémonie du lever du soleil en ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Des travaux de 264 000 $ pour rénover le terrain de baseball du parc Victor-Guimond
Publié à 8h56

Des travaux de 264 000 $ pour rénover le terrain de baseball du parc Victor-Guimond

Des travaux de réfection d’une valeur de 264 000 $ ont été effectués sur le terrain de baseball du parc Victor-Guimond à Chicoutimi. Le système de drainage de la surface a été entièrement revu, en plus de quelques travaux mineurs, afin de permettre aux joueurs d’avoir accès au terrain dès l’été prochain. Le porte-parole de la ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES