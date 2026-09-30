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Des travaux de 264 000 $ pour rénover le terrain de baseball du parc Victor-Guimond

Le 30 septembre 2026 à 08 h 56
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Des travaux de réfection d’une valeur de 264 000 $ ont été effectués sur le terrain de baseball du parc Victor-Guimond à Chicoutimi. Le système de drainage de la surface a été entièrement revu, en plus de quelques travaux mineurs, afin de permettre aux joueurs d’avoir accès au terrain dès l’été prochain.

Le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau, explique que le terrain était complètement inutilisable.

« Le drainage était vraiment déficient, complètement bouché. Ce qui faisait en sorte qu’après la fonte des neiges au printemps, il y avait tellement d’eau qui s’accumulait que le terrain restait boueux, un peu marécageux, donc ce n’était pas possible de jouer au baseball dessus. »

Après plusieurs jours de travaux, le terrain du parc Victor-Guimond bénéficie désormais d’un nouveau drain de surface, de nouvelles canalisations et d’une nouvelle piste d’avertissement. De la nouvelle pelouse sera également semée prochainement.

« Ça va faire en sorte maintenant que l’eau de pluie, l’eau de fonte des neiges va pouvoir s’écouler normalement et faire en sorte que le terrain va être praticable pour la prochaine saison », ajoute M. Arseneau.

Les investissements ont été réalisés dans le cadre du plan de maintien des actifs adopté par l’administration de Luc Boivin. Des travaux ont également été effectués au parc Jean-Béliveau de Chicoutimi pour son terrain de soccer.

 

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