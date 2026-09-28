L’environnement au cœur de la campagne électorale

Pour remettre les enjeux environnementaux à l’agenda de la campagne électorale, cinq organisations environnementales du Saguenay–Lac-Saint-Jean proposent aux citoyens des questions à poser aux personnes candidates afin de découvrir leurs positions sur ces enjeux.

À l’occasion des élections provinciales du 5 octobre prochain, le Conseil régional de l’environnement du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, l’Organisme de bassin versant du Saguenay, Tracé | Centre de gestion des déplacements du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la ZIP Saguenay–Charlevoix se sont unis pour présenter à la population quatre questions simples à poser lors du porte-à-porte, des débats ou des rencontres électorales.

Ces questions portent sur des thèmes centraux pour la région : la mobilité durable, les changements climatiques, la protection des milieux naturels et la protection de l’eau.

Ces enjeux touchent directement la qualité de vie des populations, la protection du territoire et le développement durable de la région.

« Les élections représentent une occasion privilégiée de discuter des enjeux de notre région. Nous souhaitons donner aux citoyennes et aux citoyens des outils pour aborder les enjeux environnementaux avec les personnes candidates et faire en sorte que ces questions occupent une place plus importante dans les échanges lors de la campagne », souligne Monique Laberge, présidente du Conseil régional de l’environnement du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Voici donc les quatre questions proposées ainsi que des pistes de réponses recherchées :

1. Qu’est-ce que vous prévoyez faire pour soutenir et améliorer les services de transport collectif, comme la Société de transport de Saguenay ou les services de taxibus, ainsi que les infrastructures de transport actif au Saguenay–Lac-Saint-Jean?

Exemples d’engagements pour la mobilité durable :

Financement bonifié, stable et prévisible des services de transport collectif pour en assurer le maintien et l’amélioration;

Soutien au transport interurbain reliant les municipalités de la région.

2. Quelles actions comptez-vous mettre en place pour aider notre région à s’adapter aux changements climatiques et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre?

Exemples d’engagements pour les changements climatiques :

Soutien financier aux municipalités pour l’adaptation aux événements météorologiques extrêmes;

Protection et restauration des milieux naturels qui contribuent à la séquestration du carbone.

3. Comment comptez-vous concilier le développement économique de notre région avec la protection des milieux naturels et de la biodiversité?

Exemples d’engagements pour la protection des milieux naturels :

Contribution régionale à l’atteinte de la cible québécoise de 30 % d’aires protégées d’ici 2030;

Révision des pratiques d’aménagement forestier pour mieux protéger la biodiversité.

4. Comment comptez-vous mieux protéger les milieux humides, les cours d’eau et la qualité de l’eau dans notre région, notamment dans les secteurs agricoles et forestiers?

Exemples d’engagements pour la protection de l’eau :

Financement des programmes de suivi de la qualité de l’eau dans les lacs et les rivières;

Acquisition de connaissances sur les contaminants émergents.

Selon les différentes organisations, l’important dans cet exercice est que les différents partis présentent des engagements clairs, concrets et adaptés aux réalités de la région.