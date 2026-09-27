Destination Lac-Saint-Jean honorée par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

Destination Lac-Saint-Jean a été récompensée pour son pari de travailler d’une seule voix afin d’attirer davantage de visiteurs lors de la 9e édition des Prix excellence tourisme de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. L’évènement a eu lieu le 22 septembre dernier, à Laval.

L’organisation qui regroupe les trois MRC du Lac-Saint-Jean et la communauté de Mashteuiatsh s’est distinguée dans la catégorie Partenariats d’affaires et commandite.

Le maire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et président de Destination Lac-Saint-Jean, André Fortin, était présent lors de ce gala pour recevoir cette reconnaissance. Selon lui, ce prix vient surtout confirmer la pertinence d’une décision qui n’était pas nécessairement évidente au départ : mettre de côté les divisions territoriales pour promouvoir le Lac-Saint-Jean comme une seule destination touristique.

« Le jury a reconnu la force du partenariat qu’on a réalisé dans notre région. On a réussi à fédérer notre territoire autour d’une ambition commune, la force que nous donne le fait de travailler ensemble », souligne André Fortin.

Apprendre à marcher ensemble

Le regroupement n’est toutefois pas né du jour au lendemain. En avril 2025, les trois MRC du Lac-Saint-Jean et la communauté de Mashteuiatsh ont décidé d’unir leurs efforts afin de mieux faire connaître les attraits de l’ensemble du territoire.

Les organismes Bienvenue au pays de Maria-Chapdelaine, Bienvenue au Lac et Tourisme Alma Lac-Saint-Jean avaient alors été démantelés pour faire place à Destination Lac-Saint-Jean. L’objectif était notamment d’éviter la multiplication des messages et de parler aux visiteurs d’une seule voix.

« Ça a commencé petit et apprendre à marcher ensemble, ça a pris un certain temps. Au début, ce n’était pas facile. Travailler ensemble, ce n’est jamais facile, mais on y est arrivé », reconnaît le président.

Selon lui, la présence de conseillers touristiques dans chacune des MRC et sur le territoire de Mashteuiatsh a grandement facilité la transition.

Une seule destination

Le constat à l’origine du projet était simple : les visiteurs qui se rendent au Lac-Saint-Jean ne connaissent pas nécessairement les frontières administratives du territoire.

« On s’est aperçu que quand les touristes viennent au Lac-Saint-Jean, ils ne viennent pas nécessairement dans Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est, Domaine-du-Roy ou Mashteuiatsh. On avait chacun nos messages, nos chemins et on a fait le choix audacieux d’unir nos forces sous une seule marque forte et rassembleuse », explique André Fortin.

L’organisation affirme déjà observer des retombées de cette stratégie, notamment avec des dizaines de milliers de clics vers les attraits touristiques, une hausse de l’occupation dans le secteur de l’hébergement et, surtout, une plus grande fierté chez les acteurs de l’industrie.

« Les résultats parlent d’eux-mêmes aussi. Ça va très, très bien et on est bien heureux de ça. On va continuer. On a encore de beaux projets qui s’en viennent. »

Une reconnaissance pour toute la région

Les Prix excellence tourisme réunissent chaque année des organisations de partout au Québec afin de souligner le talent, l’audace, le savoir-faire et l’esprit entrepreneurial dans l’industrie touristique.

Cette année, 150 candidatures ont été soumises. Parmi celles-ci, 36 ont été retenues comme finalistes et 14 organisations ont finalement été récompensées dans les 12 catégories du concours. Les dossiers ont été analysés par un jury de 24 personnes.

Pour Destination Lac-Saint-Jean, le prix revêt donc une importance particulière, puisqu’elle est la seule organisation de la région à avoir obtenu une reconnaissance lors de cette édition.

« On est bien fier! »

André Fortin tient toutefois à partager cette reconnaissance avec l’ensemble des partenaires qui ont permis au projet de voir le jour.

« Je voudrais remercier les trois MRC et Mashteuiatsh pour leur travail et nous avoir appuyés. Ce prix appartient à tout le monde au lac et aux entreprises touristiques. »