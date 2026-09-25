Du filage souterrain volé à La Baie

Plusieurs lampes du parc Victor-Dallaire, à La Baie, n’ont toujours pas été allumées depuis leur installation au début de l’été, puisque des fils de leur réseau de filage souterrain ont été volés.

Les fils, composés d’aluminium, auraient été dérobés au cours des derniers mois, révèle le président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, sur les ondes de Radio-Canada.

M. Simard aurait été alerté de la situation à la suite d’un entretien avec le contremaître des équipements électriques de la Ville de Saguenay.

« C’est frustrant de voir saboter des investissements publics comme ça, surtout que nous n’en sommes pas à notre première [situation] concernant le vandalisme dans le parc Victor-Dallaire », dit-il.

Comme le cuivre, les fils d’aluminium trouveraient des acheteurs et auraient également une bonne valeur monétaire.

« Pendant qu’on va investir pour réparer ces bris-là, justement, on ne pourra pas mettre des sous ailleurs. C’est toujours à recommencer. Il faut se rappeler que ce sont des infrastructures publiques et donc qu’elles sont payées par nos citoyens. »

À noter que ce vol n’est pas le seul événement de la sorte à s’être déroulé au cours des derniers mois et que d’autres actes de vandalisme auraient également été commis.

La disposition du parc aurait permis, selon M. Simard, aux individus de mener à bien leur méfait grâce à la distance qui sépare le parc Victor-Dallaire des zones résidentielles et fréquentées.