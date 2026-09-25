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Meutre au Parasol : Dominic Samson accusé d’homicide involontaire

Le 25 septembre 2026 à 13 h 00
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le Jonquiérois Dominic Samson est accusé d’homicide involontaire coupable, de négligence causant la mort et de trafic de stupéfiants en lien avec le décès d’une femme, survenu le 6 décembre 2025 dans une chambre de l’auberge Le Parasol de Chicoutimi.

Même si les faits se sont déroulés il y a plus de neuf mois, le Quotidien souligne que les accusations officielles ont été déposées ce vendredi matin au palais de justice de Chicoutimi. L’avocate du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Marika Rousseau, a pour sa part informé au juge Michel Boudreault de la Cour du Québec, que l’individu de 49 ans a été arrêté dans le cadre d’un mandat d’arrestation relatif au trafic de drogue.

Rappelons que la Sûreté du Québec (SQ) avait ouvert une enquête le lendemain des faits, après la découverte du corps de la femme, inanimée, dans une chambre de l’auberge Le Parasol, dans l’arrondissement Chicoutimi.

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