Première édition du FestiVERT à L’Anse-Saint-Jean

Un premier événement visant à faire découvrir des techniques de conservation et d’amélioration de la qualité de l’environnement se déroulera ce samedi 26 septembre à L’Anse-Saint-Jean. Mis sur pied par la municipalité et la Société d’aide au développement des collectivités (SADC), l’objectif est de réunir la population afin de l’informer et de la sensibiliser à différentes thématiques environnementales.

Le FestiVERT se déroulera sur le site du Camping de L’Anse, ce samedi, de 10 h à 16 h. L’événement sera organisé en partenariat avec des organismes de la société civile et du milieu institutionnel œuvrant dans le domaine de l’environnement.

Une douzaine d’exposants et de kiosques seront sur place afin de faire découvrir aux visiteurs l’importance des marais côtiers et de la phytotechnologie, l’aménagement d’une bande riveraine ainsi que les types de végétaux et les techniques de plantation. La science mobile permettra également l’identification des vertébrés et des invertébrés du fjord dans des bassins d’eau aménagés.

Les participants pourront aussi en apprendre davantage sur le parc marin et les écosystèmes en santé au bénéfice des communautés côtières, ainsi que sur les programmes du Fonds d’action Saint-Laurent pour la protection des rives et du Saint-Laurent. L’habitat du saumon de l’Atlantique, le stress thermique et la caractérisation par ADN, de même que les enjeux liés à l’eau pour les municipalités dans un contexte de changements climatiques, seront également abordés.

En après-midi, le rassemblement se transformera en laboratoire naturel, avec des démonstrations sur le terrain en environnement riverain. La population du Bas-Saguenay et des environs est invitée à participer à ce rendez-vous grandeur nature.

Depuis l’adoption de son plan d’adaptation aux changements climatiques en 2021, la municipalité de L’Anse-Saint-Jean s’est vu récompensée par les instances gouvernementales et a été reconnue à plusieurs reprises pour son leadership et son engagement.

Le secteur du Bas-Saguenay est présentement au cœur d’importants travaux visant à améliorer la qualité des bandes riveraines de la rivière Saguenay et de ses tributaires, ainsi que de projets d’adaptation aux changements climatiques. Ces initiatives, à deux pas des milieux hydriques et humides, auront des impacts positifs autant sur les écosystèmes terrestres et aquatiques que sur les infrastructures municipales, le bâti et la qualité de vie des citoyens.

L’événement du FestiVERT est rendu possible grâce au soutien financier de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Fjord, de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean et aux contributions des organismes exposants. Cette journée représente une façon concrète de souligner l’engagement des acteurs mobilisés face aux défis environnementaux et climatiques, au bénéfice des prochaines générations.