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Soirée et nuit occupées pour le SPS

Le 25 septembre 2026 à 08 h 26
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont eu à intervenir jeudi soir et tôt vendredi matin dans des événements où violence et alcool étaient en vedettes.

Le porte-parole du SPS, François Trottier, mentionne d’abord que jeudi soir, vers 19 heures à La Baie, les policiers ont été appelés sur les lieux d’une introduction par effraction. Un individu âgé de 51 ans, qui était alors en situation de bris de probation,  s’était alors présenté chez une connaissance sans y être invité. L’occupant des lieux s’est alors réfugié chez une voisine pour y contacter les agents. À leur arrivée, le suspect rôdait autour de la résidence de la connaissance en question avec sa voiture. En état d’ébriété, il a alors été arrêté et comparaît vendredi.

Agresseur nullement intimidé

Un peu plus tard à Jonquière vers le coup des 22 heures, les policiers se sont déplacés alors qu’un sexagénaire venait de se livrer sans raisons apparentes à des voies de faits sur un voisin. Arrêté mais nullement intimidé par les policiers, l’homme a tout de même continué dans la même veine en menaçant de mort son voisin sous les yeux des agents. L’homme comparaît aussi vendredi.

Il prend une bière chez sa victime

Ensuite, vers la même heure au centre-ville de Chicoutimi, un homme de 64 ans a été arrêté après s’être présenté chez un résident qu’il connaissait de manière particulière. Le sexagénaire est alors entré dans la chambre du plaignant, lui assénant ensuite plusieurs coups au visage. L’occupant des lieux a alors pris la fuite et a ensuite contacté les policiers. À leur arrivée dans l’appartement du plaignant, l’agresseur y était toujours, bien assis dans la cuisine en train de prendre une bière. Ce dernier, qui possède plusieurs antécédents en termes de violence et de menaces,en plus d’une vingtaine de bris de conditions, devra donc répondre de ses actes.

Un trajet qui se termine mal

Mentionnons pour conclure que vers dans la dernière nuit, vers deux heures du matin, les policiers du SPS ont eu à intervenir à nouveau au centre-ville de Chicoutimi, alors qu’un automobiliste circulait en sens inverse, avec les phares éteints. Apercevant le véhicule de patrouille qui venait d’allumer ses gyrophares, l’automobiliste a alors tenté d’effectuer un demi-tour. La manœuvre ne fut pas un succès alors qu’il a finalement heurté un lampadaire, avant de terminer son trajet en reculant dans le véhicule des policiers. Amené au poste de police, le conducteur de 25 ans a soufflé plus du triple de la limite permise. Il a été relâché en héritant d’une citation à comparaître. 

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