Jimmy Bouchard veut passer à la vitesse supérieure

Après avoir passé 7 ans au conseil de ville comme conseiller municipal, Jimmy Bouchard a fait le grand saut. Aujourd’hui candidat pour le Parti Québécois dans Jonquière, il souhaite « aller plus loin » pour les jonquiérois grâce à un autre niveau de gouvernement.

« Si on veut changer certaines choses, il faut le faire au bon palier de gouvernement, dans ce cas-ci, au niveau du gouvernement du Québec », affirme avec conviction l’ex-conseiller de Jonquière expliquant que les champs de compétences ne sont pas les mêmes entre le palier provincial et le palier municipal.

Après avoir servi l’arrondissement de Jonquière depuis plusieurs années, Jimmy Bouchard constate que les pouvoirs des municipalités sont limités. C’est pour cela qu’il se présente cet automne, « parce que je sens que j'ai besoin de leviers différents pour changer les choses dans ma communauté », dit-il.

De conseiller à candidat

Si le Parti Québécois a ses priorités, Jimmy Bouchard connaît bien celles de la région également. Le candidat est d’ailleurs principalement en accord avec les priorités électorales du maire de Saguenay, Luc Boivin : « J'ai fait ces mêmes reproches-là au gouvernement du Québec pendant 6 ans », se rappelle-t-il.

Il repense à une étude menée lorsqu’il était encore conseiller. Celle-ci devait servir à déterminer combien de personnes travaillaient à temps complet sur la reddition de comptes de la ville. « C'était un chiffre effarant, ça n'a pas d'allure », dit-il, en assurant que le Parti Québécois compte bien réduire la charge administrative des municipalités.

Travailler en équipe

Au même titre que des conseillers avec leur maire, Jimmy Bouchard souhaite « travailler en équipe » avec les élus, les organismes et les citoyens. Il assure que la collaboration est nécessaire pour mener à bien de futurs projets : « ça prend une vision commune pour que tout le monde pousse dans le même sens pour être capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés », assure le candidat péquiste.

Jimmy Bouchard mise sur un travail collaboratif, dans l’intérêt des citoyens de la région. « Puis c'est malheureusement ce qui a manqué dans les dernières années avec la CAQ », reproche-t-il.

Priorités

Revitaliser les centres-villes, santé, logement, l’ex-conseiller a élaboré sa liste de priorités. Alors que le taux d’inoccupation diminue encore à Saguenay, le candidat souhaite s’attaquer à la crise du logement : « Il y a une crise, oui, de disponibilité de logements, mais aussi une crise d'abordabilité », dit-il. Avec le Parti Québécois, Jimmy Bouchard souhaite « ramener du logement social » dans la région.

« Il ne s'en est pratiquement pas fait dans les huit dernières années au gouvernement du Québec », reproche-t-il à la CAQ. « On pense qu'il y a une partie de la réponse à la crise du logement qui est du logement hors marché », a-t-il ajouté.

Le candidat du Parti Québécois souhaite également une décentralisation du système de santé : « plus le temps passe, plus les décisions s'éloignent des gens qui les subissent, qui en subissent les conséquences », explique-t-il. Jimmy Bouchard compte alors ramener la direction des services de première ligne en région et refaire des CLSC « la porte d’entrée du réseau de santé québécois. »

Ces changements, le Parti Québécois sait déjà comment les financer selon Jimmy Bouchard : « Il n'y a pas 50 000 façons d'aller chercher l'argent au gouvernement du Québec, il faut juste faire des choix différents », assure-t-il.

Pour le candidat, le Québec a besoin de changement : « Le slogan de la CAQ, c'est avançons, nous on dit changeons de direction. »