Une circulation trop rapide devant le Patro?

Vous reconduisez vos enfants au Patro de Jonquière le matin et allez les chercher en fin de journée, et constatez que ça roule pas mal vite en avant de l’institution à ces deux moments de la journée? Sachez que vous n’êtes pas seuls à l’avoir remarqué.

Des automobilistes adeptes de pied pesant ont aussi attiré l’attention d’autres citoyens qui circulent devant le Patro matin et soir, constatant à leur avis une certaine problématique de vitesse.

La directrice générale du Patro, Sophie Bouchard, rappelle que la sécurité des enfants est une priorité au Patro et fait l'objet d'une planification rigoureuse depuis plusieurs années. Elle précise que chaque matin, entre 7 h 30 et 9 h, ainsi qu'en fin de journée, entre 15 h 45 et 17 h 30, l’équipe met en place des mesures afin d'assurer des arrivées et des départs sécuritaires. Le matin, les arrivées s'effectuent via la rue St-Dominique, dans le stationnement situé à l'avant du Patro.

En fin de journée, les départs sont organisés dans le stationnement de l'école Tandem Rosaire, accessible par la rue Pelletier, à l’arrière du Patro, ce qui permet de répartir la circulation et de limiter la congestion aux périodes de pointe. Des responsables sont présents à l'extérieur pour superviser la circulation, accueillir les familles et veiller au bon déroulement des déplacements.

Les procédures d'arrivée et de départ sont d’ailleurs revues annuellement. Sophie Bouchard ajoute toutefois qu’à ce jour, son équipe et elle ne disposent pas d'éléments leur permettant de conclure qu'il existe un problème récurrent de vitesse aux heures d'arrivée et de départ devant le Patro. Et que si des éléments leur indiquent qu'une telle démarche est nécessaire, on n’hésitera pas alors à travailler en collaboration avec les autorités compétentes comme le Service de police de Saguenay.

Rappelons que 700 enfants fréquentent le camp de jour du Patro.