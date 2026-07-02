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Les derniers préparatifs avant le coup d'envoi des Grands Crus Musicaux

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 13 h 24 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La 5e édition des Grands Crus Musicaux de Saguenay s'amorce ce jeudi 2 juillet à la Zone portuaire de Chicoutimi. À quelques heures du coup d'envoi, l'organisation du plus important festival musical de la région met la touche finale aux préparatifs afin d'accueillir des milliers de festivaliers au cours des deux prochains week-ends.

Dès ce soir à 18 h, les festivités s'amorceront avec le spectacle de Zéro ¾ dans la zone gratuite. Elles se poursuivront à 20 h avec le groupe de rock alternatif Papa Roach, avant de se conclure avec une prestation de GrimSkunk, formation punk rock et alternative active depuis plus de 30 ans, qui cumule plus de 2 000 spectacles en carrière.

« Nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru en cinq ans. Cette édition anniversaire est la preuve que Saguenay est devenue une escale incontournable pour les plus grands artistes québécois, canadiens et internationaux. Tout est en place pour offrir une expérience mémorable et sécuritaire à nos festivaliers », souligne le directeur général et responsable de la programmation, Jean-François Thorn.

Au cours des prochains jours, les festivaliers pourront notamment assister aux prestations de la vedette pop britannique Taio Cruz, de la chanteuse québécoise Roxane Bruneau, ainsi que de Kiefer Sutherland, R3HAB, Lendemain de Veille et plusieurs autres artistes que l'organisation qualifie d'incontournables.

Une période chargée

Les Grands Crus Musicaux se déroulent à une période particulièrement occupée de l'année, ce qui exige une planification rigoureuse et une préparation supplémentaire afin d'assurer le bon déroulement de l'événement.

Avec les chaleurs accablantes des derniers jours, l'équipe de M. Thorn s'est assurée d'être prête à faire face à toutes les éventualités.

« Nous avons une fontaine d'eau pour que les gens puissent se remplir une bouteille, ainsi que près de 5 500 bouteilles d'eau en inventaire. Nous bénéficions également de la présence d'un service de premiers soins qualifié et nous voulons nous assurer de prévenir les malaises et de bien intervenir au besoin. »

La tenue simultanée de festivals voisins, comme La Noce, qui s'amorce également cette semaine, entraîne certains défis logistiques et pousse les organisations à collaborer afin de faciliter le séjour des visiteurs.

« Les deux événements n'entrent pas nécessairement en compétition. Nous n'attirons pas la même clientèle. Le principal défi concerne plutôt les hôtels et la capacité d'hébergement. C'est agréable que les gens aient plusieurs événements parmi lesquels choisir. Il est donc plus important de s'adapter que d'essayer de se tasser mutuellement », ajoute M. Thorn.

Afin de permettre aux festivaliers de profiter pleinement de l'événement, la Ville de Saguenay, en collaboration avec Promotion Saguenay, offre un service de navette gratuit. Le covoiturage est également encouragé pour faciliter les déplacements.

Plusieurs billets journaliers ainsi que des passeports sont toujours disponibles. La programmation complète et la billetterie sont accessibles sur le site officiel des Grands Crus Musicaux.

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