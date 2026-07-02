La gestion du site patrimonial d’Arvida entre les mains de Saguenay

Le gouvernement du Québec délègue une partie de la gestion du site patrimonial d’Arvida à la Ville de Saguenay, une décision qui accordera davantage d’autonomie à l’administration municipale pour plusieurs interventions courantes sur ce secteur historique de l’ancienne ville fondée par l’Aluminium Company of Canada et constituée en municipalité en 1926.

Grâce à cette entente, la Ville de Saguenay pourra désormais gérer elle-même la réfection de l’enveloppe des bâtiments, l’affichage ainsi que l’aménagement des terrains. Les citoyens n’auront plus à obtenir l’autorisation du ministère de la Culture et des Communications pour ces types de travaux et pourront s’adresser directement à la municipalité. Les interventions majeures et souvent irréversibles, comme les projets de démolition ou les nouvelles constructions, continueront toutefois d’être sous le créneau du ministère.

Selon Québec, depuis 2018, la Ville de Saguenay a développé une « expertise enviable » dans la gestion du site patrimonial d'Arvida et ajoute que ses pratiques de gestion sont « exemplaires », notamment depuis qu’elle a bonifié sa réglementation d’urbanisme au printemps 2026 afin de mieux répondre aux objectifs ministériels de préservation du site. Le gouvernement conclut donc que la Ville possède donc tout ce qu’il faut pour s'impliquer davantage dans la gestion du site patrimonial d'Arvida.

« En dehors des villes patrimoniales de Québec et Montréal, rares sont celles qui peuvent se targuer d'avoir obtenu une délégation de gestion de leur site patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. Si c'est maintenant le cas pour Saguenay, c'est qu'elle a su faire ses preuves et démontrer qu'elle était capable d'atteindre les plus hauts standards pour maintenir la réputation patrimoniale d'Arvida décrétée par Québec en 2018. », a déclaré le député de Jonquière, Yannick Gagnon, qui espère que la délégation de gestion donnera aussi plus d'autonomie à la Ville pour développer sa vision en lien avec une potentielle reconnaissance à l'UNESCO.

Pour sa part, le maire de Saguenay, Luc Boivin, a remercié le gouvernement du Québec et le ministre de la Culture et des Communications pour cette marque de confiance. « C'est une responsabilité que les services honoreront avec fierté et qui nous permettra, avant tout, de préserver ce lieu rempli d'histoire pour les générations futures. », a-t-il déclaré.

Le conseiller municipal du district 5, Carl Dufour, estime lui aussi que cette décision marque une étape importante pour la communauté saguenéenne. Il rappelle que les équipes municipales ont travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications afin d’en arriver à cette délégation de pouvoirs.

« Je tiens également à remercier le député Yannick Gagnon pour son engagement et son travail soutenu afin de faire progresser ce dossier avant la fin de l'été. En rapprochant ainsi la prise de décision du terrain, nous libérons le plein potentiel de nos équipes et multiplions notre efficacité au bénéfice direct de nos citoyens. », a-t-il conclu.