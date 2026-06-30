Petit-Saguenay lance officiellement La route bleue du Fjord

Le Comité ZIP Saguenay–Charlevoix, en collaboration avec la Municipalité de Petit-Saguenay, procédera le 8 juillet prochain au lancement officiel de La route bleue du Fjord, un nouveau réseau de parcours pagayables conçu pour faire découvrir le fjord du Saguenay de façon sécuritaire.

La route bleue est le réseau national de parcours pagayables reconnu par le ministère de l'Éducation pour la pratique des activités nautiques non motorisées au Québec.

L'événement de lancement de La route bleue du Fjord se tiendra à l'Anse Saint-Étienne, de 17 h à 19 h, dans le cadre d'une soirée festive qui servira également à accueillir les nouveaux résidents de la municipalité. Au programme : animation, activités d'interprétation du milieu naturel, présentation officielle du projet ainsi qu'une sortie en kayak de mer réservée aux nouveaux arrivants. Les kayakistes autonomes sont aussi invités à participer avec leur propre embarcation afin d'explorer les nouveaux parcours.

« Nous sommes très emballés par le lancement de La route bleue du Fjord, qui permettra de découvrir et de mettre en valeur le milieu marin grâce à une activité à la fois sportive et contemplative, tout en contribuant à améliorer la sécurité des activités nautiques sur le fjord du Saguenay, un plan d'eau de niveau intermédiaire à avancé », souligne Ève-Laurence Hébert, coordonnatrice à la concertation et au développement au Comité ZIP Saguenay–Charlevoix.

L'équipe de La route bleue rappelle que ce réseau permet aux pagayeurs de parcourir les plans d'eau du Québec en s'appuyant sur des itinéraires reconnus et documentés, accompagnés d'informations fiables pour planifier leurs sorties. Pour les municipalités et les partenaires touristiques, le projet représente également une occasion d'améliorer la sécurité des usagers tout en développant une offre écotouristique axée sur les activités de pagaie.

Le Comité ZIP Saguenay–Charlevoix œuvre à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des 486 kilomètres de littoral du fjord du Saguenay et de l'estuaire du Saint-Laurent, dans Charlevoix. Ses interventions visent principalement les milieux côtiers, aquatiques et insulaires.

Le projet de La route bleue est porté par Canot Kayak Québec, en collaboration avec Eau Vive Québec, et est développé avec les municipalités, les organismes et les gestionnaires de territoire afin de structurer et de promouvoir les parcours de pagaie partout au Québec.