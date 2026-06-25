Le Festival Gymkhana de Falardeau de retour pour une 17e édition

Falardeau s’apprête à vibrer au rythme des sabots alors que la 17e édition du Festival Gymkhana se tiendra du 6 au 9 août prochain. Pendant quatre jours, l’événement promet d’attirer les amateurs de sensations fortes et de culture western.

Au cœur du festival, plus d’une centaine de cavaliers venus de la région et d’ailleurs au Québec se mesureront dans une série d’épreuves. Au total, plus d’une quinzaine de compétitions seront présentées, dont la très attendue course de barils, un incontournable qui ne manque jamais de captiver les spectateurs.

Situé à l’entrée de la municipalité, le site du Festival se transformera en un véritable carrefour d’activités. En plus des compétitions équestres, les visiteurs pourront profiter d’une programmation musicale variée. Plusieurs artistes et groupes monteront sur scène, dont Rick Duff, Alter Ego, All Access Country Glam et DJ Jello Musique.

Les plus jeunes auront également droit à leur moment de plaisir avec la présence d’Atchoum le clown et une zone familiale. De la danse en ligne animée par des écoles de la région, des démonstrations de vélo freestyle, ainsi que divers kiosques et restaurateurs viendront compléter l’offre de ce festival entièrement gratuit.