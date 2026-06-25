SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 25 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 48s

Le Festival Gymkhana de Falardeau de retour pour une 17e édition

Le 25 juin 2026 — Modifié à 10 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Falardeau s’apprête à vibrer au rythme des sabots alors que la 17e édition du Festival Gymkhana se tiendra du 6 au 9 août prochain. Pendant quatre jours, l’événement promet d’attirer les amateurs de sensations fortes et de culture western.

Au cœur du festival, plus d’une centaine de cavaliers venus de la région et d’ailleurs au Québec se mesureront dans une série d’épreuves. Au total, plus d’une quinzaine de compétitions seront présentées, dont la très attendue course de barils, un incontournable qui ne manque jamais de captiver les spectateurs.

Situé à l’entrée de la municipalité, le site du Festival se transformera en un véritable carrefour d’activités. En plus des compétitions équestres, les visiteurs pourront profiter d’une programmation musicale variée. Plusieurs artistes et groupes monteront sur scène, dont Rick Duff, Alter Ego, All Access Country Glam et DJ Jello Musique.

Les plus jeunes auront également droit à leur moment de plaisir avec la présence d’Atchoum le clown et une zone familiale. De la danse en ligne animée par des écoles de la région, des démonstrations de vélo freestyle, ainsi que divers kiosques et restaurateurs viendront compléter l’offre de ce festival entièrement gratuit.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un caméraman de Saguenay deviendra prêtre ce weekend
Publié à 14h00

Un caméraman de Saguenay deviendra prêtre ce weekend

Si l’on compare à il y a quelques décennies, ils sont de moins en moins nombreux à devenir prêtres ou religieuses et ainsi consacrer leur vie à Dieu. Toutefois, la vocation semble encore bien présente pour quelques-uns, alors qu’un caméraman de Saguenay sera ordonné prêtre cette fin de semaine. Pascal Coudé fera l’objet de cette ordination ...

LIRE LA SUITE

Une bande dessinée française pour le 350e de Chicoutimi
Publié à 12h00

Une bande dessinée française pour le 350e de Chicoutimi

Dans le cadre de la semaine d'ouverture des Fêtes du 350e anniversaire de Chicoutimi, les citoyens sont invités à découvrir une façon originale de raconter l'histoire du Poste-de-Traite : à travers la bande dessinée. Le 23 juin, au Parc du Bassin, les Fêtes du 350e ont procédé au dévoilement du premier panneau d'un circuit historique composé de ...

LIRE LA SUITE

Les bloquistes convaincus de l’avènement d’une filière phosphate
Publié à 11h00

Les bloquistes convaincus de l’avènement d’une filière phosphate

Les députés de Lac-Saint-Jean et de Jonquière, Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard, ont dressé mardi dernier le bilan de leur session parlementaire, au cours de laquelle ils mentionnent avoir porté et défendu plusieurs projets ambitieux pour stimuler le développement économique régional. Le député Simard se dit convaincu que depuis 2019, la ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES