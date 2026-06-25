Un caméraman de Saguenay deviendra prêtre ce weekend

Si l’on compare à il y a quelques décennies, ils sont de moins en moins nombreux à devenir prêtres ou religieuses et ainsi consacrer leur vie à Dieu. Toutefois, la vocation semble encore bien présente pour quelques-uns, alors qu’un caméraman de Saguenay sera ordonné prêtre cette fin de semaine.

Pascal Coudé fera l’objet de cette ordination samedi, qui sera présidé par l’évêque du diocèse, Mgr René Guay. Il a amorcé son parcours de formation en 2018 au Grand Séminaire de Québec.

« Le Seigneur est venu me parler à travers différents événements de ma vie. Puis au départ, j'ai voulu mettre ça de côté, mais ça revenait toujours plus fort. Dieu est fort, il revient! Puis finalement, je me suis impliqué un peu en Église, j'ai pris des cours en théologie. Puis au-delà des connaissances, je trouvais ça nourrissant, ça me faisait du bien. Alors j'ai poursuivi dans cette voie, je me suis inscrit au Grand Séminaire de Québec. Je me suis finalement rendu compte que quand c'est le Seigneur qui appelle, c'est toujours pour des chemins de vie, c'est toujours pour qu'on soit heureux. Je suis très heureux là-dedans, je souhaiterais aussi que davantage de jeunes puissent découvrir comment Jésus peut nous aider à mieux vivre. Puis à travers le ministère en Église, je découvre que je donne un peu et que je reçois tellement plus! L’échange est agréable avec les gens des communautés. », a expliqué le futur prêtre.

Zoom...sur la cérémonie

Pascal Coudé sera ordonné prêtre ce samedi à la Cathédrale de Chicoutimi, dès 10 heures. Ce type de cérémonie demeure traditionnel.

« Monseigneur va m'imposer les mains, me poser les questions à savoir, un peu comme dans un mariage : Est-ce que je veux donner ma vie pour l'Église, consacrer ma vie au Seigneur? Oui, je le veux. Les autres prêtres m'imposeront aussi les mains. C'est comme une entrée dans l'équipe des prêtres. Mes parents vont me donner les vêtements du prêtre, les vêtements liturgiques, d'autres membres de ma famille aussi. Ce seront vraiment de beaux moments samedi. », a-t-il ajouté.

Prêtre-caméraman?

Celui qui dans la vie de tous les jours est caméraman depuis une vingtaine d’années pour Radio-Canada dresse même un parallèle entre sa carrière dans les médias et celle qu’il s’apprête à entreprendre dans la prêtrise, mentionnant que, dans les deux cas, sont sollicités les aspects humains, sociaux et artistiques et que chaque jour amène son lot de nouveautés. Reste à voir s’il sera à la fois prêtre et caméraman dans le futur.

« Je suis ouvert à ça. Si vous m'aviez dit il y a huit ans, lorsque je suis entré au Grand Séminaire, que je serais toujours caméraman, que je travaillerais encore à l'occasion à ce stade-ci, ça m'aurait vraiment surpris. Mais en même temps, j'aime encore faire la caméra, la gang à la station est agréable. Alors je me dis, pour la suite, on verra! », a-t-il dit.

Mentionnons que Pascal Coudé célébrera sa première messe le lendemain de son ordination, soit ce dimanche 10h30, à l’église Saint-Alexis à La Baie.