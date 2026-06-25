Plancton Odyssée : une nouvelle expérience immersive au Musée du Fjord

Le Musée du Fjord à La Baie dévoile officiellement à la population sa nouvelle exposition, intitulée Plancton Odyssée, un parcours immersif destiné à émerveiller les visiteurs de tous âges en les plongeant dans l’univers invisible et essentiel du plancton.

Unique au Québec, Plancton Odyssée propose un parcours en trois zones, inspiré des codes du jeu vidéo, du cinéma et de la recherche scientifique. Les visiteurs deviennent des planctonautes, miniaturisés à bord du nano-sous-marin Oceanis, pour accomplir une mission collective : ramener la vie dans le fjord en recréant l’équilibre fragile du plancton.

En 2025, le Musée du Fjord a reçu une importante contribution de 940 000 $ de la part du gouvernement du Québec pour mener le projet à terme. L’investissement a entre autres été réalisé dans le cadre du programme Rayonnement de la culture québécoise et des programmes d’aide aux producteurs d’expériences numériques et aux initiatives innovantes de la SODEC.

Ainsi, avec le soutien financier reçu et les compétences déployées par son coproducteur CREO, l’exposition bénéficie des plus récentes technologies interactives d’immersion et d’imagerie.

« Nous voulions offrir une expérience unique et innovante qui émerveille, qui éduque et qui mobilise. Grâce au soutien du gouvernement du Québec et au talent exceptionnel de CREO et de nos autres partenaires, nous dévoilons la beauté du vivant invisible et l’importance vitale du plancton pour notre planète et pour le fjord du Saguenay, tout en démontrant le dynamisme du Musée du Fjord », dit la directrice générale du Musée du Fjord, Guylaine Simard.

Parmi ces objectifs, l’institution souhaite être en mesure de révéler la richesse du fjord et de faire découvrir la science autrement. Plancton Odyssée incarne alors cette mission, car l’expérience s’appuie sur les recherches de spécialistes du plancton, de l’océanographie et de la télédétection, dont les travaux sont mis en scène dans la zone finale de l’exposition.

Selon le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, le Musée du Fjord réussit à rejoindre la population avec excellence. « Cette création numérique audacieuse démontre tout le talent et la créativité de notre milieu artistique. Plancton Odyssée réussit, avec brio d’ailleurs, à vulgariser de façon originale la science et à la rendre accessible, surtout au grand public. »