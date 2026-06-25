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Une bande dessinée française pour le 350e de Chicoutimi

Le 25 juin 2026 — Modifié à 07 h 09 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Dans le cadre de la semaine d'ouverture des Fêtes du 350e anniversaire de Chicoutimi, les citoyens sont invités à découvrir une façon originale de raconter l'histoire du Poste-de-Traite : à travers la bande dessinée.

Le 23 juin, au Parc du Bassin, les Fêtes du 350e ont procédé au dévoilement du premier panneau d'un circuit historique composé de six œuvres illustrées par l'artiste Edgar Sandí Martínez, dessinateur et auteur de bande dessinée établi à Angoulême, en France.

Conçus spécialement pour les célébrations du 350e, les six panneaux permettront aux visiteurs de découvrir les moments marquants de l'établissement historique de Chicoutimi à travers le regard d'un artiste issu de l'une des capitales mondiales de la bande dessinée.

Selon le président des Fêtes du 350e de Chicoutimi, Denis Bouchard, l’organisation voulait raconter l’histoire de l’arrondissement de façon accessible, vivante et créative. Il ajoute que la bande dessinée permet de rejoindre toutes les générations et d'offrir un regard différent sur les événements qui ont façonné le territoire. 

De plus, Angoulême, reconnue par l'UNESCO comme Ville créative de la littérature et mondialement célèbre pour son Festival international de la bande dessinée, entretient une relation privilégiée avec Chicoutimi depuis plusieurs décennies. Les deux villes partagent notamment une histoire marquée par l'industrie du papier et les échanges culturels.

Mentionnons que Edgar Sandi Martinez sera présent à Saguenay pour l'occasion au sein d'une délégation officielle d'Angoulême. L'artiste ira à la rencontre du public afin de présenter sa démarche et son interprétation de l'histoire de Chicoutimi.   

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