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Bilan de session parlementaire

Les bloquistes convaincus de l’avènement d’une filière phosphate

Le 25 juin 2026 — Modifié à 07 h 53 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les députés de Lac-Saint-Jean et de Jonquière, Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard, ont dressé mardi dernier le bilan de leur session parlementaire, au cours de laquelle ils mentionnent avoir porté et défendu plusieurs projets ambitieux pour stimuler le développement économique régional.

Le député Simard se dit convaincu que depuis 2019, la session parlementaire qu’il vient de terminer est une des meilleures qu’il ait vécues. Et selon lui, le phosphate deviendra très bientôt une réalité concrète dans la région. 

« Après la dernière session parlementaire, je suis maintenant convaincu qu’il y aura le développement d’une filière phosphate au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sera de la même teneur que le secteur de l’aluminium et que le secteur forestier comme élément structurant de notre économie. », a déclaré le député de Jonquière.

D’importants projets impliquant Port Saguenay sont aussi en voie de connaître un dénouement, alors que des rencontres avec son PDG Carl Laberge ont eu lieu. Mario Simard est très optimiste pour la suite.  

« Je penses que l’on est bien positionné dans un contexte où le gouvernement fédéral veut peser sur l’accélérateur dans le développement de projets miniers et la dernière session a été meublé de ce type d’activité-là », a-t-il ajouté.

Loge m'entraide

Et le fait que le fédéral bloque tout le dossier de Loge m’entraide et de son projet de Coop de la Solidarité…peut-il faire quelque chose ? Le député bloquiste de Jonquière tend la perche à la coordonnatrice Sonia Côté pour une rencontre avec la secrétaire du ministre du Logement et de l’Infrastructure, quand elle le voudra. La secrétaire ministérielle se dit disponible.

« Nous sommes impliqué dans le dossier. Je comprends que c’est long et c’est inacceptable que le gouvernement fédéral passe d’un programme à un autre ce qui retarde l’ensemble des décisions qui ont déjà été rendu par la Société d’habitation du Québec qui à fournit du financement. », a conclu Mario Simard.

Mentionnons que dans les prochaines semaines, les bloquistes seront à l'affût du développement de la stratégie pour l’industrie forestière annoncée par le gouvernement fédéral qui prévoit un investissement de 10 milliards de dollars sur 10 ans afin de soutenir la transformation.

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