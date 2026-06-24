Joëlle Hardy reçoit la Médaille de la Députée

Le rassemblement de la Fête nationale tenu mardi à la Zone portuaire de Chicoutimi a donné l'occasion à la députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, de remettre une autre Médaille de la Députée. Après l'homme d'affaires Jeannot Harvey il y a quelques jours, c'est au tour de Joëlle Hardy de recevoir le prestigieux honneur.

Mme Hardy occupe la fonction de directrice générale de la Société historique du Saguenay, en plus de siéger siège au Conseil local du patrimoine de Saguenay et au Comité du patrimoine culturel de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle est aussi vice-présidente du Regroupement des services d'archives privés agréés du Québec et vice-présidente du comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida à l'UNESCO.

La députée qualifie la récipiendaire de « gardienne dévouée de notre histoire, une ambassadrice passionnée et une bâtisseuse discrète, mais indispensable ».

« Depuis de nombreuses années, Mme Joëlle Hardy consacre sa carrière à un idéal simple, mais combien essentiel soit de préserver la mémoire collective de notre région et la transmettre aux générations futures. Grâce à elle, notre histoire rayonne bien au-delà du Saguenay–Lac-Saint-Jean. », a déclaré Marie-Karlynn Laflamme.

Rappelons que la Médaille de la Députée, remise par les parlementaires de l’Assemblée nationale, vise à reconnaître le mérite de personnes ou d’organismes provenant de leur circonscription électorale et ayant mené une action exemplaire, utile pour le bien de la communauté de ladite circonscription, dans le domaine culturel, sportif, social ou entrepreneurial.