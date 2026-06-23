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Mardi, 23 juin 2026

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Près de 100 jeunes initiés à la pêche à Saguenay

Le 23 juin 2026 — Modifié à 13 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Près d’une centaine d’élèves de 4e et 5e année de l'École Félix-Antoine-Savard ont découvert les rudiments de la pêche lors d’une activité organisée par l’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay), durant la semaine du 15 juin 2026.

Organisé dans le cadre du programme Pêche en herbe, cette activité d’initiation a permis aux jeunes participants de se familiariser avec plusieurs notions essentielles liées à la pratique de la pêche. Ils ont exploré l’habitat du poisson, appris différentes techniques de pêche et été sensibilisés à l’éthique du pêcheur. L’activité mettait également l’accent sur les bonnes pratiques en matière de sécurité et de respect de l’environnement.

Grâce à une autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), chaque participant a reçu un certificat Pêche en herbe. Ce document tient lieu de permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans, offrant aux jeunes la possibilité de continuer à pratiquer cette activité.

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